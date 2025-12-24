Американські представники можуть найближчим часом вийти на прямий контакт із президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Переговори США та Росії: що відомо

За словами Зеленського, відбулася зустріч української переговорної групи у складі секретаря РНБО Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова з американською стороною.

Зараз дивляться

Після цього представники США провели окрему зустріч з очільником Російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим, під час якої американська сторона отримала та передала позиції сторін.

— Була зустріч із нашою групою – Умєров, Гнатов. Після цього в американців була зустріч із Дмитрієвим. І вони все пояснили, показали, передали, наскільки я розумію, — сказав Зеленський.

Президент України зазначив, що формат подальших контактів американської сторони з РФ наразі остаточно не визначений, однак розмова з Путіним може відбутися вже у середу.

— Не знаю, в якому форматі буде в них далі розмова. Може, з Путіним. Напевно, буде завтра. Ми завтра ввечері повинні отримати все, — додав глава держави.

Раніше Володимир Зеленський наголошував, що будь-які рішення щодо завершення війни мають враховувати безпекові інтереси України.

Зокрема, він заявляв, що без відновлення зруйнованої Каховської дамби Запорізька атомна електростанція не зможе нормально працювати незалежно від моделі управління об’єктом, а питання безпеки ЗАЕС є ключовим у переговорах щодо майбутнього миру.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.