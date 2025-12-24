Президент України Володимир Зеленський повідомив, що проєкт угоди про припинення війни між Україною та Росією не передбачає зняття санкцій проти РФ з боку США на момент підписання.

Мирний план та санкції проти РФ

Водночас, за його словами, після завершення війни Америка планує послідовно знімати обмежувальні заходи.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами.

– Ми не бачимо зняття санкцій в цій угоді між Україною та Америкою, але розуміємо, що Америка буде йти після закінчення війни на послідовне зняття санкцій, – сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що наразі немає сенсу додавати положення про зняття санкцій безпосередньо у текст угоди, оскільки не відомо, як Росія поставиться до документа і яких дій слід очікувати.

– Американські санкції – це американські санкції. Є і європейські санкції. Є санкції інших держав світу. Це багатостороння історія про санкції, і буде доволі дивно, якщо хтось буде обіцяти щось за інших, – зазначив глава держави.

Крім того, Зеленський повідомив, що США прагнуть забезпечити паритет з РФ у питаннях вільної торгівлі, якщо будуть укладені відповідні угоди з Україною.

– Позиція Америки, оскільки це чотиристоронній документ, щодо вільної торгівлі, якщо вони будуть давати вільну торгівлю Україні, вони хочуть мати певний паритет з росіянами, – пояснив президент.

Водночас Україна самостійно планує пришвидшити укладення угоди про вільну торгівлю зі США після підписання мирного документа.

Нагадаємо, Україна, США та РФ другий місяць обговорюють мирний план із 20 пунктів і низкою додаткових документів.

Про що йдеться у пунктах нового мирного плану – читайте в матеріалі.

