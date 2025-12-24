Уряд оновив вимоги до функціонування Пунктів незламності. Згідно з новими правилами, кожен із них має бути забезпечений стабільним доступом до інтернет-мережі в умовах відключень світла. Для цього пункти мають бути обладнані терміналами Starlink або енергоефективною технологією xPON.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України 24 грудня.

xPON або Starlink у Пунктах незламності

Тепер кожен Пункт незламності зобов’язаний мати енергонезалежний інтернет через технологію xPON або термінали Starlink, щоб кожен українець залишався на зв’язку навіть під час блекаутів.

Зараз дивляться

– Це гарантує, що ви зможете зателефонувати рідним, скористатися держпослугами та отримувати важливі новини від ДСНС, попри відключення світла, – йдеться у повідомленні.

За інформацією Мінцифри, Пункти незламності матимуть або оптоволоконний інтернет xPON (який працює без світла до 72 годин), або супутниковий зв’язок Starlink (який виручає там, де немає кабельних мереж).

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що буде моніторинг доступу кожного хабу до інтернету в режимі реального часу, тому кожен Пункт незламності отримає статичну IP-адресу, щоб усунути проблеми та відновити інтернет у разі пошкоджень.

– Кожна точка матиме свою цифрову адресу. Це дозволить нам автоматично перевіряти роботу мережі в конкретному пункті. Якщо зв’язок зникне – ми миттєво це побачимо і зреагуємо, перш ніж ви прийдете до пункту, – наголошується у повідомленні.

У Мінцифри розповіли, що тривала відсутність електропостачання в Одесі підтвердила, що людям необхідно мати доступ до інтернету, проте він не завжди є у Пунктах незламності. Внаслідок цього держава дізналася дізнавалася про зникнення мережі зі скарг у соціальних мережах, а не з системи напряму.

Там стверджують, без зв’язку Пункт незламності це просто тепле приміщення, проте з інтернетом це стає місцем із доступом до державних послуг, новин та координації з екстреними службами.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.