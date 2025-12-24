Процент попаданий Нептунов стал очень высоким – Зеленский
- Зеленский заявил о существенном росте точности ракет Нептун украинского производства.
- Улучшились результаты боевого применения ракет Фламинго в последние пуски.
- Дальнейшее развитие ракетных программ зависит от технических решений и ресурсов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о существенном росте эффективности украинских ракетных разработок, в частности, ракет Нептун и Фламинго.
Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами.
Зеленский об эффективности украинских ракет
По словам главы государства, показатель попаданий ракет Нептун значительно улучшился по сравнению с предыдущими результатами.
– Процент попаданий Нептунов стал очень хороший. Был хороший, стал очень хороший. Процент Фламинго сейчас улучшился. Было последнее использование, было, что 5 ракет они использовали: одна разрушила цель, 4 сбила российская ПВО, – сказал Зеленский.
Президент также упомянул ракету Рута, отметив ее успешное применение.
В то же время Зеленский отметил ограниченное количество таких ракет.
– И вопросы в большинстве своем технические. Относительно двигателей. Деньги, двигатели – вот что нужно, – добавил он.
По словам Зеленского, дальнейшее развитие украинских ракетных программ зависит, прежде всего, от решения технических вопросов и обеспечения необходимых ресурсов.
Напомним, в 2024 году украинские военные нанесли более 50 поражений врагу с помощью ракеты Нептун.
Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что об ударах по захватчикам не всегда сообщается, чтобы не раскрывать все возможности оружия.