Президент Украины Владимир Зеленский заявил о существенном росте эффективности украинских ракетных разработок, в частности, ракет Нептун и Фламинго.

Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами.

Зеленский об эффективности украинских ракет

По словам главы государства, показатель попаданий ракет Нептун значительно улучшился по сравнению с предыдущими результатами.

– Процент попаданий Нептунов стал очень хороший. Был хороший, стал очень хороший. Процент Фламинго сейчас улучшился. Было последнее использование, было, что 5 ракет они использовали: одна разрушила цель, 4 сбила российская ПВО, – сказал Зеленский.

Президент также упомянул ракету Рута, отметив ее успешное применение.

В то же время Зеленский отметил ограниченное количество таких ракет.

– И вопросы в большинстве своем технические. Относительно двигателей. Деньги, двигатели – вот что нужно, – добавил он.

По словам Зеленского, дальнейшее развитие украинских ракетных программ зависит, прежде всего, от решения технических вопросов и обеспечения необходимых ресурсов.

Напомним, в 2024 году украинские военные нанесли более 50 поражений врагу с помощью ракеты Нептун.

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что об ударах по захватчикам не всегда сообщается, чтобы не раскрывать все возможности оружия.

