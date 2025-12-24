Президент України Володимир Зеленський заявив про суттєве зростання ефективності українських ракетних розробок, зокрема ракет Нептун та Фламінго.

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами.

Зеленський про ефективність українських ракет

За словами глави держави, показник влучань ракет «Нептун» значно покращився у порівнянні з попередніми результатами.

– Відсоток влучань Нептунів став дуже хороший. Був хороший, став дуже хороший. Відсоток Фламінго зараз покращився. Було останнє використання, було, що 5 ракет вони використали: одна зруйнувала ціль, 4 збило російське ППО, – сказав Зеленський.

Президент також згадав про ракету Рута, відзначивши її успішне застосування.

Водночас Зеленський наголосив на обмеженій кількості таких ракет.

– І питання здебільшого технічні. Щодо двигунів. Гроші, двигуни – ось що потрібно, – додав він.

За словами Зеленського, подальший розвиток українських ракетних програм залежить передусім від вирішення технічних питань та забезпечення необхідних ресурсів.

Нагадаємо, у 2024 році українські військові завдали понад 50 уражень ворогу за допомогою ракети Нептун.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що про удари по загарбниках не завжди повідомляється, щоб не розкривати всі можливості зброї.

