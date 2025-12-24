Відсоток влучань Нептунів став дуже високим – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив про суттєве зростання ефективності українських ракетних розробок, зокрема ракет Нептун та Фламінго.
Про це він повідомив під час спілкування з журналістами.
Зеленський про ефективність українських ракет
За словами глави держави, показник влучань ракет «Нептун» значно покращився у порівнянні з попередніми результатами.
– Відсоток влучань Нептунів став дуже хороший. Був хороший, став дуже хороший. Відсоток Фламінго зараз покращився. Було останнє використання, було, що 5 ракет вони використали: одна зруйнувала ціль, 4 збило російське ППО, – сказав Зеленський.
Президент також згадав про ракету Рута, відзначивши її успішне застосування.
Водночас Зеленський наголосив на обмеженій кількості таких ракет.
– І питання здебільшого технічні. Щодо двигунів. Гроші, двигуни – ось що потрібно, – додав він.
За словами Зеленського, подальший розвиток українських ракетних програм залежить передусім від вирішення технічних питань та забезпечення необхідних ресурсів.
Нагадаємо, у 2024 році українські військові завдали понад 50 уражень ворогу за допомогою ракети Нептун.
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що про удари по загарбниках не завжди повідомляється, щоб не розкривати всі можливості зброї.