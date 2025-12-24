Все документы о завершении войны должны быть подписаны одновременно – Зеленский
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что без гарантий безопасности система завершения войны не сработает.
- Также он уточнил, когда могут подписать все документы о завершении войны.
Все документы о завершении войны, гарантиях безопасности и восстановлении должны быть подписаны примерно одновременно, иначе эта система не будет работать.
Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский.
Документы о завершении войны в Украине: что известно
Владимир Зеленский уточнил, что речь идет о системе документов, которые необходимо будет подписать примерно в одно время, ведь они взаимосвязаны.
– Безусловно, может, что-то раньше, что-то позже может подписываться, но действовать они должны одновременно, потому что без гарантий безопасности нет окончания войны и наоборот, – пояснил он.
Кроме того, по мнению главы Украинского государства, возможно проведение референдума и выборов президента в одно и то же время.
– Думаю, да. Я не могу сейчас сказать именно технически. Если мы подписываем соглашение и если идет референдум… Мы его подписываем, и потом оно пошло на референдум. То есть даже если я его подписал как президент, а оно пошло на референдум, то решение референдума будет выше моей подписи, – резюмировал Зеленский.
Он подчеркнул, что речь идет о референдуме по полному соглашению, которое закрепит окончание войны.
Референдум может быть проведен в Украине, но для его проведения необходимо минимум 60 дней и полное прекращение огня на этот срок.
Напомним, Владимир Зеленский озвучил содержание 20 пунктов мирного плана, который обсуждается с США.