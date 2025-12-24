Усі документи щодо завершення війни, гарантій безпеки та відновлення мають підписати приблизно одночасно, інакше ця система не працюватиме.

Таку думку висловив президент Володимир Зеленський.

Документи щодо завершення війни в Україні: що відомо

Володимир Зеленський уточнив, що йдеться про систему документів, які необхідно буде підписати приблизно в один час, адже вони є взаємопов’язаними.

– Безумовно, може, щось раніше, щось пізніше може підписуватись, але діяти вони повинні одночасно, тому що без гарантій безпеки немає закінчення війни і навпаки, – пояснив він.

Крім того, на думку очільника Української держави, можливе проведення референдуму та виборів президента в один і той самий час.

– Думаю, так. Я не можу зараз сказати саме технічно. Якщо ми підписуємо угоду і якщо йде референдум… Ми її підписуємо, і потім вона пішла на референдум. Тобто навіть якщо я її підписав як президент, а вона пішла на референдум, то рішення референдуму буде вище за мій підпис, – резюмував Зеленський.

Він наголосив, що йдеться про референдум щодо повної угоди, яка закріпить закінчення війни.

Референдум може бути проведений в Україні, але для його проведення необхідно мінімум 60 днів і повне припинення вогню на цей термін.

Нагадаємо, Володимир Зеленський озвучив зміст 20 пунктів мирного плану, який обговорюється зі США.

