Усі документи щодо завершення війни мають бути підписані одночасно – Зеленський
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що без гарантій безпеки система завершення війни не спрацює.
- Також він уточнив, коли можуть підписати всі документи про завершення війни.
Усі документи щодо завершення війни, гарантій безпеки та відновлення мають підписати приблизно одночасно, інакше ця система не працюватиме.
Таку думку висловив президент Володимир Зеленський.
Документи щодо завершення війни в Україні: що відомо
Володимир Зеленський уточнив, що йдеться про систему документів, які необхідно буде підписати приблизно в один час, адже вони є взаємопов’язаними.
– Безумовно, може, щось раніше, щось пізніше може підписуватись, але діяти вони повинні одночасно, тому що без гарантій безпеки немає закінчення війни і навпаки, – пояснив він.
Крім того, на думку очільника Української держави, можливе проведення референдуму та виборів президента в один і той самий час.
– Думаю, так. Я не можу зараз сказати саме технічно. Якщо ми підписуємо угоду і якщо йде референдум… Ми її підписуємо, і потім вона пішла на референдум. Тобто навіть якщо я її підписав як президент, а вона пішла на референдум, то рішення референдуму буде вище за мій підпис, – резюмував Зеленський.
Він наголосив, що йдеться про референдум щодо повної угоди, яка закріпить закінчення війни.
Референдум може бути проведений в Україні, але для його проведення необхідно мінімум 60 днів і повне припинення вогню на цей термін.
Нагадаємо, Володимир Зеленський озвучив зміст 20 пунктів мирного плану, який обговорюється зі США.