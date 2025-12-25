У ніч проти 25 грудня у різних частинах світу сталися події, що вкотре засвідчили напруження у сфері безпеки, технологій та міжнародної політики.

У Росії дрони атакували портову інфраструктуру, у світі зафіксували масштабний збій популярного ігрового сервісу, а країни НАТО зробили жорсткі заяви щодо можливої агресії Кремля.

Також стало відомо про оприлюднення стенограм давніх розмов між лідерами США та РФ.

Докладніше про основні події ночі читайте в підбірці від Фактів ICTV.

Атака дронів на порт у Краснодарському краї РФ

У ніч на 25 грудня безпілотники атакували порт у місті Темрюк в Краснодарському краї Росії. За інформацією оперативного штабу регіону, внаслідок удару сталося загоряння двох резервуарів з нафтопродуктами.

Пожежа охопила близько двох тисяч квадратних метрів. До гасіння залучили 70 осіб та 18 одиниць техніки, зокрема підрозділи МНС РФ. Дані про постраждалих не повідомляються, масштаби завданих збитків уточнюються.

Збій у роботі Steam та популярних онлайн-ігор

Увечері 24 грудня користувачі по всьому світу зіткнулися з масштабними проблемами у роботі сервісу Steam. За даними Downdetector, перші повідомлення про збій почали надходити близько 19:59.

Загалом кількість скарг сягнула майже 500. Більшість користувачів повідомляли про повну недоступність серверів, ще частина — про неможливість увійти в облікові записи. Також спостерігалися серйозні перебої в роботі ігор Dota 2 та Counter-Strike 2.

Компанія Valve офіційно не підтвердила збій, однак на сервісі SteamDB зазначалося, що магазин, спільнота та веб-API Steam тимчасово були недоступні.

Естонія про можливу агресію РФ: Відповідь буде негайною

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив про готовність країни до рішучих дій у разі агресії з боку Росії. В інтерв’ю польським медіа він наголосив, що естонські служби уважно стежать за ситуацією на кордоні, особливо в районі міста Нарва.

За словами міністра, у випадку появи так званих «зелених чоловічків» або загрози з боку російської авіації відповідь буде силовою. Тсахкна підкреслив, що Естонія є територією НАТО, а будь-яка спроба агресії не залишиться безкарною.

Оприлюднення стенограм розмов Путіна і Буша

Також стало відомо про оприлюднення дослівних стенограм зустрічей і телефонних розмов між Володимир Путін та Джордж Буш-молодший, які охоплюють період з 2001 по 2008 рік.

Документи демонструють трансформацію від тісного партнерства після терактів 11 вересня до глибокої конфронтації через вторгнення США в Ірак, розширення НАТО та питання України і Грузії. Зокрема, у розмовах 2008 року Путін відкрито заявляв про наміри протидіяти євроатлантичним прагненням України.

Публікація стала можливою після судового позову Архіву національної безпеки США в межах Закону про свободу інформації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 401-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

