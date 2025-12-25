Россияне, несмотря на значительные потери, пытаются прорваться в центр города Гуляйполе Запорожской области, а на окраине заводят группы для закрепления.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

Бои за Гуляйполе

Сейчас смотрят

По словам Владислава Волошина, за прошедшие сутки возле Гуляйполя произошло не менее 20 боестолкновений — это довольно высокая интенсивность врага. На окраине противник пытается завести группы для закрепления, однако Силы обороны наносят сильные удары.

Владислав Волошин подчеркнул, что за Гуляйполе продолжаются ожесточенные бои.

— Если брать те потери, которые несет враг, то видно, что у противника стоит задача прежде всего как можно больше продвинуться, захватить как можно больше кварталов, улиц, домов Гуляйполя, — говорит военный.

Ситуация возле Доброполья, Варваровки и Прилук

По словам Владислава Волошина, вдоль логистического пути, который ведет из населенного пункта Покровское Днепропетровской области в Гуляйполе, за ряд населенных пунктов также продолжаются довольно ожесточенные бои.

Противник пытается зайти на окраины Доброполья, Варваровки. Ежедневно проводит инфильтрационные мероприятия.

— Возле этих населенных пунктов очень жарко, — подытожил Владислав Волошин.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.