Враг пытается прорваться в центр Гуляйполя и захватить как можно больше улиц — Волошин
- Российские войска, несмотря на потери, пытаются прорваться в центр Гуляйполя и закрепиться на окраинах города.
- За сутки возле Гуляйполя произошло не менее 20 боевых столкновений — интенсивность боев остается высокой.
- Ожесточенные бои продолжаются также вдоль логистического пути к Гуляйполю, в частности возле Доброполья, Варваровки и Прилук, где враг предпринимает попытки инфильтрации.
Россияне, несмотря на значительные потери, пытаются прорваться в центр города Гуляйполе Запорожской области, а на окраине заводят группы для закрепления.
Об этом в эфире телемарафона Единые новости рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.
Бои за Гуляйполе
По словам Владислава Волошина, за прошедшие сутки возле Гуляйполя произошло не менее 20 боестолкновений — это довольно высокая интенсивность врага. На окраине противник пытается завести группы для закрепления, однако Силы обороны наносят сильные удары.
Владислав Волошин подчеркнул, что за Гуляйполе продолжаются ожесточенные бои.
— Если брать те потери, которые несет враг, то видно, что у противника стоит задача прежде всего как можно больше продвинуться, захватить как можно больше кварталов, улиц, домов Гуляйполя, — говорит военный.
Ситуация возле Доброполья, Варваровки и Прилук
По словам Владислава Волошина, вдоль логистического пути, который ведет из населенного пункта Покровское Днепропетровской области в Гуляйполе, за ряд населенных пунктов также продолжаются довольно ожесточенные бои.
Противник пытается зайти на окраины Доброполья, Варваровки. Ежедневно проводит инфильтрационные мероприятия.
— Возле этих населенных пунктов очень жарко, — подытожил Владислав Волошин.