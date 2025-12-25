Росіяни попри значні втрати намагаються прорватися до центру міста Гуляйполе Запорізької області, а на околиці заводять групи для закріплення.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Бої за Гуляйполе

За словами Владислава Волошина, за минулу добу біля Гуляйполя відбулося щонайменше 20 боєзіткнень — це доволі висока інтенсивність ворога. На околиці противник намагається завести групи для закріплення, проте Сили оборони завдають сильних ударів.

Зараз дивляться

Владислав Волошин наголосив, що за Гуляйполе тривають запеклі бої.

— Якщо брати ті втрати, яких ворог зазнає, то видно, що у противника стоїть завдання понад усе якомога більше просунутися, захопити якнайбільше кварталів, вулиць, будинків Гуляйполя, — каже військовий.

Ситуація біля Добропілля, Варварівки та Прилук

За словами Владислава Волошина, вздовж логістичного шляху, який веде з населеного пункту Покровське Дніпропетровської області до Гуляйполя, за низку населених пунктів також тривають доволі запеклі бої.

Противник намагається зайти на околиці Добропілля, Варварівки. Щодня проводить інфільтраційні заходи.

— Біля цих населених пунктів дуже гаряче, — підсумував Владислав Волошин.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 401-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: 82 ОДШБр/Генштаб

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.