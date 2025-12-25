Росіяни попри значні втрати намагаються прорватися до центру міста Гуляйполе Запорізької області, а на околиці заводять групи для закріплення.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Бої за Гуляйполе

За словами Владислава Волошина, за минулу добу біля Гуляйполя відбулося щонайменше 20 боєзіткнень — це доволі висока інтенсивність ворога. На околиці противник намагається завести групи для закріплення, проте Сили оборони завдають сильних ударів.

Владислав Волошин наголосив, що за Гуляйполе тривають запеклі бої.

— Якщо брати ті втрати, яких ворог зазнає, то видно, що у противника стоїть завдання понад усе якомога більше просунутися, захопити якнайбільше кварталів, вулиць, будинків Гуляйполя, — каже військовий.

Ситуація біля Добропілля, Варварівки та Прилук

За словами Владислава Волошина, вздовж логістичного шляху, який веде з населеного пункту Покровське Дніпропетровської області до Гуляйполя, за низку населених пунктів також тривають доволі запеклі бої.

Противник намагається зайти на околиці Добропілля, Варварівки. Щодня проводить інфільтраційні заходи.

Росіяни намагаються прорватися до центру Гуляйполя — Волошин Фото 1

Deep State

— Біля цих населених пунктів дуже гаряче, — підсумував Владислав Волошин.

Окупаційні війська РФ

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 401-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: 82 ОДШБр/Генштаб

