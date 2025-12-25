Потери врага на 25 декабря 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины в течение суток ликвидировали еще 860 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 400-е сутки полномасштабной войны достигли 1 201 230 человек.

Потери врага на 25 декабря 2025 года

личного состава – около 1 201 230 (+860) человек;

танков – 11 456 (+7);

боевых бронированных машин – 23 801 (+5);

артиллерийских систем – 35 435 (+59);

РСЗО – 1 579 (+3);

средств ПВО – 1 263;

самолетов – 434;

вертолетов – 347;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 94 797 (+600);

крылатых ракет – 4 073;

кораблей / катеров – 28;

подводных лодок – 2);

автомобильной техники и автоцистерн – 71 274 (+149);

специальной техники – 4 029.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 401-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

