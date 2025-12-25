Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери врага на 25 декабря: минус еще 860 оккупантов и почти шесть десятков артсистем
Потери врага на 25 декабря 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины в течение суток ликвидировали еще 860 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 400-е сутки полномасштабной войны достигли 1 201 230 человек.
Потери врага на 25 декабря 2025 года
- личного состава – около 1 201 230 (+860) человек;
- танков – 11 456 (+7);
- боевых бронированных машин – 23 801 (+5);
- артиллерийских систем – 35 435 (+59);
- РСЗО – 1 579 (+3);
- средств ПВО – 1 263;
- самолетов – 434;
- вертолетов – 347;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 94 797 (+600);
- крылатых ракет – 4 073;
- кораблей / катеров – 28;
- подводных лодок – 2);
- автомобильной техники и автоцистерн – 71 274 (+149);
- специальной техники – 4 029.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 401-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
