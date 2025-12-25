Втрати ворога на 25 грудня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України протягом доби ліквідували ще 860 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 400-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 201 230 осіб.

Втрати ворога на 25 грудня 2025 року

  • особового складу – близько 1 201 230 (+860) осіб;
  • танків – 11 456 (+7);
  • бойових броньованих машин – 23 801 (+5);
  • артилерійських систем – 35 435 (+59);
  • РСЗВ – 1 579 (+3);
  • засобів ППО – 1 263;
  • літаків – 434;
  • гелікоптерів – 347;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 94 797 (+600);
  • крилатих ракет – 4 073;
  • кораблів / катерів – 28;
  • підводних човнів – 2);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 71 274 (+149);
  • спеціальної техніки – 4 029.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 401-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

