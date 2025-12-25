Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 25 грудня: мінус ще 860 окупантів та майже шість десятків артсистем
Втрати ворога на 25 грудня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України протягом доби ліквідували ще 860 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 400-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 201 230 осіб.
Втрати ворога на 25 грудня 2025 року
- особового складу – близько 1 201 230 (+860) осіб;
- танків – 11 456 (+7);
- бойових броньованих машин – 23 801 (+5);
- артилерійських систем – 35 435 (+59);
- РСЗВ – 1 579 (+3);
- засобів ППО – 1 263;
- літаків – 434;
- гелікоптерів – 347;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 94 797 (+600);
- крилатих ракет – 4 073;
- кораблів / катерів – 28;
- підводних човнів – 2);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 71 274 (+149);
- спеціальної техніки – 4 029.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 401-шу добу.
