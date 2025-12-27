В окружении Путина все больше сторонников завершения войны — Буданов
В руководстве России растет количество сторонников прекращения войны против Украины из-за ее чрезвычайно высокой цены для государства.
Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Суспильному.
Буданов о том, что происходит в окружении Путина
По словам Кирилла Буданова, сомнения относительно целесообразности полномасштабной войны существовали в российском руководстве еще до 24 февраля 2022 года, в частности среди представителей Генерального штаба ВС РФ.
Сейчас количество таких голосов возросло.
— Очень много. Очень много. И стало больше, чем было раньше, — отметил руководитель ГУР.
Буданов пояснил, что даже тактические успехи России на фронте не меняют общей оценки ситуации в кремлевских кругах, поскольку война обходится РФ слишком дорого.
— Какова цена этого продвижения? Один день войны стоит чрезвычайно дорого даже для России, которая не жалеет ресурсов, — добавил он.
Ранее Кирилл Буданов заявлял, что Российская Федерация в 2026 году планирует сосредоточиться на полной оккупации Донбасса и Запорожской области.
По его словам, эти задачи четко зафиксированы в российском военном планировании.
Среди основных целей РФ также — попытки продвижения в направлении Днепропетровской области, продолжение наступательных действий в Херсонской области и создание так называемых санитарных зон вдоль границы с Украиной.