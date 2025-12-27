Российская Федерация в 2026 году сосредоточит свои усилия на полной оккупации Донбасса и Запорожской области, а также попытках продвижения вглубь других регионов Украины.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Суспильному.

Буданов о планах РФ на 2026 год

По словам руководителя ГУР, цели Кремля четко зафиксированы в российском военном планировании. Основные задачи России на следующий год включают:

установление полного контроля над Донецкой областью;

максимальное продвижение в направлении Днепропетровской области;

продолжение наступательных действий в Запорожской и Херсонской областях;

расширение так называемых буферных или «санитарных» зон вдоль границы с Украиной.

— Это их основные задачи. В принципе, задача 2026 года — это Донбасс и Запорожская область, — подытожил Кирилл Буданов.

Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов заявлял, что одной из ключевых ошибок Украины в полномасштабной войне стала провальная медийная кампания по мобилизации.

По его словам, внутренние просчеты позволили повысить напряжение вокруг мобилизационных процессов, чем воспользовался враг для информационного давления.

