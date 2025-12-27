Буданов назвал цели РФ на 2026 год: Донбасс и Запорожская область
Российская Федерация в 2026 году сосредоточит свои усилия на полной оккупации Донбасса и Запорожской области, а также попытках продвижения вглубь других регионов Украины.
Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Суспильному.
Буданов о планах РФ на 2026 год
По словам руководителя ГУР, цели Кремля четко зафиксированы в российском военном планировании. Основные задачи России на следующий год включают:
- установление полного контроля над Донецкой областью;
- максимальное продвижение в направлении Днепропетровской области;
- продолжение наступательных действий в Запорожской и Херсонской областях;
- расширение так называемых буферных или «санитарных» зон вдоль границы с Украиной.
— Это их основные задачи. В принципе, задача 2026 года — это Донбасс и Запорожская область, — подытожил Кирилл Буданов.
Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов заявлял, что одной из ключевых ошибок Украины в полномасштабной войне стала провальная медийная кампания по мобилизации.
По его словам, внутренние просчеты позволили повысить напряжение вокруг мобилизационных процессов, чем воспользовался враг для информационного давления.