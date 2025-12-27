На Гуляйпольском направлении русские войска продолжают активные попытки вытеснить Силы обороны Украины из Гуляйполя и усложнить логистику города.

Об этом 27 декабря в комментарии Общественному сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Ситуация на Гуляйпольском направлении

По его словам, ситуация на этом направлении остается очень сложной. Только за минувшие сутки, 26 декабря, было зафиксировано 31 боевое столкновение.

Сейчас смотрят

— В Гуляйполе ситуация очень тяжелая, за минувшие сутки (26 декабря, — Ред.) на Гуляйпольском направлении 31 боевое столкновение. Противник не прекращает там штурмовых и инфильтрационных действий, пытается вытеснить Силы обороны из Гуляйполя из городских кварталов. Кроме того, противник наносит авиационные удары по городу, пытается отрезать логистические пути, ведущие в Гуляйполь, штурмует населенные пункты поблизости — это Варваровка, Доброполье, — рассказал Волошин.

Он также отметил, что, по данным разведки, российские оккупанты планируют осуществить дистанционное минирование логистических путей, ведущих в Гуляйполь.

Целью таких действий является отрезать подразделения Сил обороны Украины, удерживающие оборону города.

Ранее сообщалось, что на Гуляйпольском направлении украинские военные отразили 31 атаку армии РФ вблизи Варваровки, Сладкого и Гуляйполя.

В то же время на Ореховском направлении российские войска девять раз пытались прорвать оборону у Малых Щербаков, Степногорска, Степного и Малой Токмачки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 403-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.