У керівництві Росії зростає кількість прихильників припинення війни проти України через її надзвичайно високу ціну для держави.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю Суспільному.

Буданов про те, що відбувається в оточенні Путіна

За словами Кирила Буданова, сумніви щодо доцільності повномасштабної війни існували в російському керівництві ще до 24 лютого 2022 року, зокрема серед представників Генерального штабу ЗС РФ.

Наразі кількість таких голосів зросла.

— Дуже багато. Дуже багато. І більше стало, ніж було раніше, — зазначив керівник ГУР.

Буданов пояснив, що навіть тактичні успіхи Росії на фронті не змінюють загальної оцінки ситуації в кремлівських колах, оскільки війна обходиться РФ надто дорого.

— Яка ціна цього просування? Один день війни коштує надзвичайно дорого навіть для Росії, яка не шкодує ресурсів, — додав він.

Раніше Кирило Буданов заявляв, що Російська Федерація у 2026 році планує зосередитися на повній окупації Донбасу та Запорізької області.

За його словами, ці завдання чітко зафіксовані у російському військовому плануванні.

Серед основних цілей РФ також — спроби просування у напрямку Дніпропетровської області, продовження наступальних дій у Херсонській області та створення так званих санітарних зон уздовж кордону з Україною.

