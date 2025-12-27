Враг целенаправленно атакует критическую инфраструктуру Киевской области. После ночного комбинированного удара РФ наиболее напряженной остается ситуация с электроснабжением на левобережье региона.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Отключение электроэнергии в Киевской области

По состоянию на 17:31 энергетикам удалось восстановить электроснабжение для 54 тыс. абонентов.

Сейчас смотрят

Однако значительное количество потребителей все еще остается без света. Восстановительные работы продолжаются.

— В настоящее время без электроснабжения остаются отдельные населенные пункты Бориспольского, Броварского и Вышгородского районов. Пункты несокрушимости развернуты и работают, — отметил Калашник.

Больницы, водоканалы, теплообъекты, объекты социальной инфраструктуры, интернет и связь переведены на резервное питание.

Все коммунальные службы работают в усиленном режиме и находятся на постоянной связи с местной властью.

Теплоснабжение и мобильная связь

В отдельных населенных пунктах Обуховского района в настоящее время есть проблемы с теплоносителем.

Аварийные бригады работают на местах, делается все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу тепла в каждый дом. Планируем завершить в течение суток.

Мобильная связь в Киевской области сохранена. Все операторы работают, связь есть по всей области, в том числе и в тех громадах, где ситуация с централизованным электроснабжением остается самой сложной.

Базовые станции задействуют резервное питание, чтобы люди имели возможность звонить и пользоваться интернетом.

Пострадавшие в результате атаки РФ

В больницах области в настоящее время остаются двое мужчин, их состояние медики оценивают как средней тяжести.

В Белой Церкви мужчина 1994 года рождения с рваной раной бедра и стопы находится под наблюдением врачей, угрозы жизни нет.

В Броварах в больнице остается мужчина 1983 года рождения с осколочным ранением спины. Вся необходимая медицинская помощь предоставляется.

Все остальные пострадавшие будут проходить лечение амбулаторно.

В Киевской области все службы работают слаженно, чтобы помочь жителям, восстановить поврежденную инфраструктуру и обеспечить безопасность в громадах.

Ранее в Минэнерго сообщили, что по состоянию на 16:18 в Киеве и Киевской области без электроснабжения оставалось более 0,5 млн потребителей.

В Киевской области были введены экстренные отключения электроэнергии.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.