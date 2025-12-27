Ворог цілеспрямовано атакує критичну інфраструктуру Київської області. Після нічного комбінованого удару РФ найбільш напруженою залишається ситуація з електропостачанням на лівобережжі регіону.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

Відключення електроенергії на Київщині

Станом на 17:31 енергетикам вдалося відновити електроживлення для 54 тис. абонентів. Однак значна кількість споживачів усе ще залишається без світла. Відновлювальні роботи тривають.

Зараз дивляться

 – Наразі без електропостачання залишаються окремі населені пункти Бориспільського, Броварського та Вишгородського районів. Пункти незламності розгорнуті та працюють, – зазначив Калашник.

Лікарні, водоканали, теплообʼєкти, об’єкти соціальної інфраструктури, інтернет і зв’язок переведені на резервне живлення.

Усі комунальні служби працюють у посиленому режимі та перебувають на постійному зв’язку з місцевою владою.

Теплопостачання та мобільний зв’язок

В окремих населених пунктах Обухівського району наразі є проблеми з теплоносієм.

Аварійні бригади працюють на місцях, робиться все можливе, щоб якнайшвидше відновити подачу тепла в кожну оселю. Плануємо завершити протягом доби.

Мобільний зв’язок на Київщині збережений. Усі оператори працюють, зв’язок є по всій області, зокрема й у тих громадах, де ситуація з централізованим електроживленням залишається найскладнішою.

Базові станції задіюють резервне живлення, щоб люди мали можливість телефонувати та користуватися інтернетом.

Постраждалі внаслідок атаки РФ

У лікарнях області наразі залишаються двоє чоловіків, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

У Білій Церкві чоловік 1994 року народження з рваною раною стегна та ступні перебуває під наглядом лікарів, загрози життю немає.

У Броварах у лікарні залишається чоловік 1983 року народження з осколковим пораненням спини. Вся необхідна медична допомога надається. Усі інші постраждалі проходитимуть лікування амбулаторно.

На Київщині всі служби працюють злагоджено, щоб допомогти мешканцям, відновити пошкоджену інфраструктуру та забезпечити безпеку в громадах.

Раніше в Міненерго повідомили, що станом на 16:18 у Києві та Київській області без електропостачання залишалося понад 0,5 млн споживачів.

На Київщині були запроваджені екстрені відключення електроенергії.

Читайте також
Внаслідок атаки РФ частина Києва без світла та тепла
світло Херсон ЛЕП

Пов'язані теми:

Відключення електроенергіївідключення світлаВійна в УкраїніКиївська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.