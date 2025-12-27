Ворог цілеспрямовано атакує критичну інфраструктуру Київської області. Після нічного комбінованого удару РФ найбільш напруженою залишається ситуація з електропостачанням на лівобережжі регіону.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

Відключення електроенергії на Київщині

Станом на 17:31 енергетикам вдалося відновити електроживлення для 54 тис. абонентів. Однак значна кількість споживачів усе ще залишається без світла. Відновлювальні роботи тривають.

– Наразі без електропостачання залишаються окремі населені пункти Бориспільського, Броварського та Вишгородського районів. Пункти незламності розгорнуті та працюють, – зазначив Калашник.

Лікарні, водоканали, теплообʼєкти, об’єкти соціальної інфраструктури, інтернет і зв’язок переведені на резервне живлення.

Усі комунальні служби працюють у посиленому режимі та перебувають на постійному зв’язку з місцевою владою.

Теплопостачання та мобільний зв’язок

В окремих населених пунктах Обухівського району наразі є проблеми з теплоносієм.

Аварійні бригади працюють на місцях, робиться все можливе, щоб якнайшвидше відновити подачу тепла в кожну оселю. Плануємо завершити протягом доби.

Мобільний зв’язок на Київщині збережений. Усі оператори працюють, зв’язок є по всій області, зокрема й у тих громадах, де ситуація з централізованим електроживленням залишається найскладнішою.

Базові станції задіюють резервне живлення, щоб люди мали можливість телефонувати та користуватися інтернетом.

Постраждалі внаслідок атаки РФ

У лікарнях області наразі залишаються двоє чоловіків, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

У Білій Церкві чоловік 1994 року народження з рваною раною стегна та ступні перебуває під наглядом лікарів, загрози життю немає.

У Броварах у лікарні залишається чоловік 1983 року народження з осколковим пораненням спини. Вся необхідна медична допомога надається. Усі інші постраждалі проходитимуть лікування амбулаторно.

На Київщині всі служби працюють злагоджено, щоб допомогти мешканцям, відновити пошкоджену інфраструктуру та забезпечити безпеку в громадах.

Раніше в Міненерго повідомили, що станом на 16:18 у Києві та Київській області без електропостачання залишалося понад 0,5 млн споживачів.

На Київщині були запроваджені екстрені відключення електроенергії.

