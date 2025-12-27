Президент США Дональд Трамп заявил об ожиданиях конструктивных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, запланированных на воскресенье, в то же время выразив сдержанный скепсис относительно ранее озвученных инициатив украинской стороны относительно возможного мирного урегулирования.

Трамп встретится с Зеленским

Соответствующую позицию американский лидер озвучил во время общения с журналистами.

По имеющейся информации, встреча Зеленского и Трампа должна пройти во Флориде.

Украинский президент планирует представить новый мирный план, состоящий из 20 пунктов.

Ожидается, что в ходе переговоров стороны также коснутся вопроса будущих гарантий безопасности для Украины со стороны Соединенных Штатов.

В то же время, Дональд Трамп в комментарии Politico дал понять, что не спешит поддерживать предложенные Киевом идеи и демонстрирует осторожное отношение к инициативам Зеленского.

– У него ничего нет, пока я не одобрю это. Поэтому посмотрим, что у него есть, – заявил президент США.

Несмотря на это, Трамп подчеркнул, что настроен результативный диалог.

– Я думаю, что с ним (Зеленским. – Ред.) все пройдет хорошо. Я думаю, что все будет хорошо с Путиным, – отметил он, добавив, что рассчитывает на разговор с российским президентом “вскоре сколько захочу”.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к проведению референдума по мирному плану, предложенному президентом США Дональдом Трампом при условии прекращения российского огня не менее 60 дней.

Кроме того, 24 декабря глава государства впервые публично рассказал о содержании мирного плана по 20 пунктам, который, по его словам, был согласован с Соединенными Штатами.

