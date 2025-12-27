Встреча во Флориде: Трамп ожидает диалога с Зеленским, но не спешит одобрять план мира
- Трамп прокомментировал предстоящую встречу с Зеленским и осторожно высказался по поводу предложенных инициатив.
- Во Флориде лидеры намерены обсудить мирный план и возможные гарантии безопасности для Украины.
- Президент США дал понять, что окончательные решения зависят от оценки предложений.
Президент США Дональд Трамп заявил об ожиданиях конструктивных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, запланированных на воскресенье, в то же время выразив сдержанный скепсис относительно ранее озвученных инициатив украинской стороны относительно возможного мирного урегулирования.
Трамп встретится с Зеленским
Соответствующую позицию американский лидер озвучил во время общения с журналистами.
По имеющейся информации, встреча Зеленского и Трампа должна пройти во Флориде.
Украинский президент планирует представить новый мирный план, состоящий из 20 пунктов.
Ожидается, что в ходе переговоров стороны также коснутся вопроса будущих гарантий безопасности для Украины со стороны Соединенных Штатов.
В то же время, Дональд Трамп в комментарии Politico дал понять, что не спешит поддерживать предложенные Киевом идеи и демонстрирует осторожное отношение к инициативам Зеленского.
– У него ничего нет, пока я не одобрю это. Поэтому посмотрим, что у него есть, – заявил президент США.
Несмотря на это, Трамп подчеркнул, что настроен результативный диалог.
– Я думаю, что с ним (Зеленским. – Ред.) все пройдет хорошо. Я думаю, что все будет хорошо с Путиным, – отметил он, добавив, что рассчитывает на разговор с российским президентом “вскоре сколько захочу”.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к проведению референдума по мирному плану, предложенному президентом США Дональдом Трампом при условии прекращения российского огня не менее 60 дней.
Кроме того, 24 декабря глава государства впервые публично рассказал о содержании мирного плана по 20 пунктам, который, по его словам, был согласован с Соединенными Штатами.