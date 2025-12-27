Президент США Дональд Трамп заявив про очікування конструктивних переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, запланованих на неділю, водночас висловивши стриманий скепсис щодо раніше озвучених ініціатив української сторони стосовно можливого мирного врегулювання.

Трамп зустрінеться з Зеленським

Як повідомляє Politico, відповідну позицію американський лідер озвучив під час спілкування з журналістами.

За наявною інформацією, зустріч Зеленського і Трампа має відбутися у Флориді.

Український президент планує представити новий мирний план, що складається з 20 пунктів.

Очікується, що під час переговорів сторони також торкнуться питання майбутніх гарантій безпеки для України з боку Сполучених Штатів.

Водночас Дональд Трамп у коментарі Politico дав зрозуміти, що не поспішає підтримувати запропоновані Києвом ідеї та демонструє обережне ставлення до ініціатив Зеленського.

– У нього нічого немає, поки я не схвалю це. Тож подивимося, що він має, – заявив президент США.

Попри це, Трамп наголосив, що налаштований на результативний діалог.

– Я думаю, що з ним (Зеленським. – Ред.) все мине добре. Я думаю, що все буде добре з Путіним, – зазначив він, додавши, що розраховує на розмову з російським президентом “незабаром, скільки захочу”.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до проведення референдуму щодо мирного плану, пропонованого президентом США Дональдом Трампом за умови припинення російського вогню на щонайменше 60 днів.

Крім того, 24 грудня глава держави вперше публічно розповів про зміст мирного плану з 20 пунктів, який, за його словами, був узгоджений зі Сполученими Штатами.

