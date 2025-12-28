У 2025 році зафіксовано 90 комбінованих ударів по портовій інфраструктурі України. Це вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Удари РФ по портовій інфраструктурі

За словами Кулеби, за останній рік інтенсивність ударів на портову інфраструктуру України значно збільшилася.

Він зазначив, що Росія фактично щодня б’є ракетами та дронами по українських портах, намагаючись знищити логістику, ускладнити експорт і підірвати продовольчу безпеку світу.

Зокрема, Кулеба навів приклад, що за 2025 рік зафіксовано 90 комбінованих ударів. Він звернув увагу, що це вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Лише в Одеській області від початку року пролунало майже 800 повітряних тривог, стверджує Кулеба. А їхня загальна тривалість становить понад 30 днів, тобто більше ніж місяць.

Тому наявність укриттів безпосередньо на території портів має принципове значення, оскільки вони дають можливість працівникам швидко перейти в безпечні місця. Це особливо важливо у разі обстрілів балістикою, зазначив Кулеба, яка долітає за декілька хвилин.

Він анонсував, що Адміністрація морських портів України та за підтримки партнерів розширює мережу мобільних укриттів в усіх портах Одещини та Миколаївщини. Вже встановлено понад 50 мобільних споруд для захисту людей.

Крім цього, кількість стаціонарних укриттів у морських портах збільшилася до понад 30.

Також триває окрема робота над посиленням захисту самих портів разом з військовими Сил оборони у взаємодії з іншими службами та міжнародними партнерами, резюмував Олексій Кулеба.

Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

