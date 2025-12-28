За неделю РФ применила более 2100 дронов, до 800 КАБов и 94 ракеты – Зеленский
- Зеленский заявил о рекордной интенсивности российских атак за последнюю неделю.
- Основной удар РФ направлен по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины.
- Решения по дальнейшим шагам и давлению на Россию зависят от позиции партнеров.
Только за одну неделю РФ выпустила более 2100 ударных дронов, около 800 управляемых авиационных бомб и 94 ракеты разных типов.
Зеленский о российских обстрелах
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что интенсивность российских атак за последние дни демонстрирует истинную цену затягивания решений по давлению на агрессора и поддержку Украины.
– Все против наших людей, против жизни и всего, что обеспечивает его нормальность – прежде всего против нашей энергетической инфраструктуры, – написал он в своем телеграмм-канале.
В своем обращении глава государства подчеркнул, что сейчас продолжаются одни из самых активных дипломатических дней года, и именно к Новому году могут быть приняты важные решения.
В то же время, по его словам, результат зависит от партнеров, готовности помогать Украине и усиливать давление на Россию, чтобы она испытывала последствия собственной агрессии.
Президент подчеркнул, что ремонтные бригады, энергетики и спасатели ГСЧС работают фактически круглосуточно, чтобы защитить людей и возобновить энергоснабжение после ударов.
В то же время он акцентировал: не менее важна эффективная работа санкций против России, усиление политического давления, поставка ракет для украинской противовоздушной обороны и финализация шагов, способных завершить войну и обеспечить безопасность.
Именно эти вопросы, по словам Зеленского, Украина намерена обсуждать с партнерами в ближайшее время. Президент поблагодарил всех, кто продолжает поддерживать украинское государство.
Напомним, 27 декабря россияне атаковали Киев ударными дронами и ракетами.
В результате вражеской атаки в столице уже 32 пострадавших, среди них — дети. 11 человек госпитализированы. Также известно о погибшем мужчине.