Только за одну неделю РФ выпустила более 2100 ударных дронов, около 800 управляемых авиационных бомб и 94 ракеты разных типов.

Зеленский о российских обстрелах

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что интенсивность российских атак за последние дни демонстрирует истинную цену затягивания решений по давлению на агрессора и поддержку Украины.

– Все против наших людей, против жизни и всего, что обеспечивает его нормальность – прежде всего против нашей энергетической инфраструктуры, – написал он в своем телеграмм-канале.

В своем обращении глава государства подчеркнул, что сейчас продолжаются одни из самых активных дипломатических дней года, и именно к Новому году могут быть приняты важные решения.

Сейчас смотрят

В то же время, по его словам, результат зависит от партнеров, готовности помогать Украине и усиливать давление на Россию, чтобы она испытывала последствия собственной агрессии.

Президент подчеркнул, что ремонтные бригады, энергетики и спасатели ГСЧС работают фактически круглосуточно, чтобы защитить людей и возобновить энергоснабжение после ударов.

В то же время он акцентировал: не менее важна эффективная работа санкций против России, усиление политического давления, поставка ракет для украинской противовоздушной обороны и финализация шагов, способных завершить войну и обеспечить безопасность.

Именно эти вопросы, по словам Зеленского, Украина намерена обсуждать с партнерами в ближайшее время. Президент поблагодарил всех, кто продолжает поддерживать украинское государство.

Напомним, 27 декабря россияне атаковали Киев ударными дронами и ракетами.

В результате вражеской атаки в столице уже 32 пострадавших, среди них — дети. 11 человек госпитализированы. Также известно о погибшем мужчине.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.