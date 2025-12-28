Лише за один тиждень РФ випустила понад 2100 ударних дронів, близько 800 керованих авіаційних бомб і 94 ракети різних типів.

Зеленський про російські обстріли

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що інтенсивність російських атак за останні дні демонструє справжню ціну затягування рішень щодо тиску на агресора та підтримки України.

– Все проти наших людей, проти життя і всього, що забезпечує його нормальність, – передусім проти нашої енергетичної інфраструктури, – написав він у своєму телеграм-каналі.

У своєму зверненні глава держави наголосив, що нині тривають одні з найактивніших дипломатичних днів року, і саме до Нового року можуть бути ухвалені важливі рішення.

Водночас, за його словами, результат залежить від партнерів, від готовності допомагати Україні та посилювати тиск на Росію, аби вона відчувала наслідки власної агресії.

Президент наголосив, що ремонтні бригади, енергетики та рятувальники ДСНС працюють фактично цілодобово, щоб захистити людей і відновити енергопостачання після ударів.

Водночас він акцентував: не менш важливою є ефективна робота санкцій проти Росії, посилення політичного тиску, постачання ракет для української протиповітряної оборони та фіналізація кроків, які здатні завершити війну й гарантувати безпеку.

Саме ці питання, за словами Зеленського, Україна планує обговорювати з партнерами найближчим часом. Президент подякував усім, хто продовжує підтримувати українську державу.

Нагадаємо, 27 грудня росіяни атакували Київ ударними дронами та ракетами.

Внаслідок ворожої атаки у столиці вже 32 постраждалих, серед них — діти. 11 людей госпіталізували. Також відомо про загиблого чоловіка.

