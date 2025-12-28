Взрыв в Одессе раздался утром в воскресенье, 28 декабря.

Взрыв в Одессе 28 декабря: какие последствия

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

– В Одессе слышны звуки взрывов. Работает ПВО, – написал он в своем телеграмм-канале.

Незадолго до взрывов в Одессе Воздушные силы предупредили о движении БпЛА в направлении Одессы из акватории Черного моря.

Сейчас смотрят

Воздушная тревога была объявлена ​​в 08:58. А первый взрыв в Одессе прогремел в 09:08.

Напомним, накануне вечером 27 декабря в Одессе вспыхнул пожар в результате попадания российского ударного дрона в двухэтажный дом.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 404-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.