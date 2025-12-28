Анастасия Кожушко, редактор ленты
Взрывы в Одессе 28 декабря: на город летят вражеские дроны
Взрыв в Одессе раздался утром в воскресенье, 28 декабря.
Взрыв в Одессе 28 декабря: какие последствия
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
– В Одессе слышны звуки взрывов. Работает ПВО, – написал он в своем телеграмм-канале.
Незадолго до взрывов в Одессе Воздушные силы предупредили о движении БпЛА в направлении Одессы из акватории Черного моря.
Воздушная тревога была объявлена в 08:58. А первый взрыв в Одессе прогремел в 09:08.
Напомним, накануне вечером 27 декабря в Одессе вспыхнул пожар в результате попадания российского ударного дрона в двухэтажный дом.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 404-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
