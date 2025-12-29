У 20-пунктному плані з припинення російсько-української війни неврегульованими залишаються лише два питання — контроль над територіями та робота Запорізької атомної електростанції.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів із президентом США Дональдом Трампом у резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.

Які пункти мирного плану залишаються відкритими

Президент України уточнив, що 20-пунктний документ готовий на 90%, оскільки саме два пункти наразі не мають погоджених рішень.

— Два питання залишаються: це станція, як вона буде функціонувати, Запорізька атомна, і питання території. Це два питання, які залишилися саме в 20-пунктному документі, — сказав Зеленський.

Він також зазначив, що всі положення щодо гарантій безпеки вже узгоджені.

— Що стосується гарантій безпеки, я сказав: на 100% все готово, як воно і є. Так, ми ще обговоримо деталі щодо терміну дії цих гарантій, — додав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна залишає за собою право відмовлятися від рішень, які не відповідають національним інтересам, навіть якщо вони надходять від партнерів.

Президент зазначив, що перемовний процес передбачає постійний пошук компромісів і є проявом незалежної позиції держави.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що питання територій, зокрема Донбасу, залишається одним із найскладніших у переговорах щодо завершення війни.

За його словами, Україна та США значно наблизилися до погодження цього блоку, однак остаточного рішення ще немає.

Трамп також повідомив про суттєвий прогрес у переговорах після зустрічі з Володимиром Зеленським у Мар-а-Лаго та консультацій із європейськими лідерами і керівництвом НАТО.

