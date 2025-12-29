В Україні запроваджують зміни в роботі експертних команд у сфері охорони здоров’я. Нові правила стосуються порядку проведення оцінювання та фіксації розгляду справ і мають на меті зробити процедури більш прозорими та зрозумілими.

Про нові правила встановлення інвалідності в Україні, ми поговорили з адвокатом Адвокатського бюро Івана Хомича Оленою Воронковою.

Зміна правил встановлення інвалідності: що відомо

За словами адвокатки, багатоскладова реформа щодо дійсного визначення стану здоров‘я у відповідних медичних закладах розпочалась ще у кінці 2024 року з прийняттям постанови Кабміну № 1338, через масові випадки корупції серед співробітників медико-соціальних експертних комісій (далі – МСЕК).

Тоді у процесі змін правил встановлення інвалідності в Україні було припинено повноваження МСЕК та Центральної медико-соціальної експертної комісії Міністерства охорони здоров’я.

З 01.01.2025 почали діяти експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Пройшов майже рік і можна трохи підвести підсумки за результатом проведеної реформи.

– Так, стало менше впливу на направлення на огляд лікарів хворого, це тепер роблять сімейні лікарі, вся процедура направлення та огляду дублюється в електронній системі, що дозволяє прозоро перевірити та відслідкувати стан проходження особою експертного оцінювання, – розповіла адвокатка.

При оцінюванні враховують не тільки наявність хвороби, але й її вплив на можливість людини здійснювати свою повсякденну діяльність. Начебто все дуже навіть добре та відповідає міжнародним нормам.

Разом з тим, як і будь-яка інша реформа, ця потребує часу на її належне запровадження та застосування саме з урахуванням поточних реалій:

Наприклад, наразі все ще непоодинокі випадки розгляду документів, поданих особами ще до ліквідації МСЕК.

Оскарження здійснюється до одного органу – Центру оцінювання функціонального стану особи, що розташований у місті Дніпро і його працівники фізично не справляються з тією кількістю звернень, що до них надходять в установлені строки. Доводиться судитись просто за те, щоб скаргу швидше розглянули.

До того ж, ще й законодавство суттєво змінює правила встановлення інвалідності в Україні. Те, що давало підстави для інвалідності у 2024 році, наразі може вже не бути навіть підставою для направлення на огляд лікарів.

– Що стосується військовозобов‘язаних та військовослужбовців, то у них взагалі критерії визначення ступеню придатності з кожним разом все більш суворішають і реформуються не на користь тих, хто проходить огляд, – розповіла правчиня.

Правила встановлення інвалідності 2026: зміни з 1 січня

З 1 січня 2026 року аудіофіксація роботи експертних команд в Україні стане обов’язковою під час очного, виїзного та дистанційного оцінювання із застосуванням телемедицини. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Заочні оцінювання не підпадають під цю вимогу, однак експертна команда може здійснювати запис за власною ініціативою. До початку 2026 року аудіофіксація залишається добровільною, тоді як відеозапис і надалі не є обов’язковим.

Особа, яку оцінюють, або її представник має право самостійно вести аудіо- чи відеозапис, а також фотографувати документи, що оформлюються під час процедури. Для цього необхідно заздалегідь подати заяву до закладу охорони здоров’я із зобов’язанням не перешкоджати оцінюванню та використовувати записи виключно для оскарження рішення. Без такої заяви заклад може відмовити у дозволі на запис.

Починаючи з 2026 року людина також зможе отримати копію аудіозапису, зробленого експертною командою, звернувшись із відповідним клопотанням.

Аудіо- та відеоматеріали дозволено використовувати під час подання скарг або судового розгляду, однак їх публічне поширення без згоди всіх учасників заборонене. Аудіозаписи зберігатимуться в медичних закладах протягом трьох років із дотриманням вимог безпеки та обмеженого доступу.

