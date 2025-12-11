Воспитание детей с инвалидностью — всегда большой вызов для семьи. Это требует не только времени и сил, но и специальных знаний, ресурсов и внимания к особым потребностям ребенка.

Государство должно поддерживать таких родителей, обеспечивать детей необходимыми услугами и помощью, чтобы облегчить ежедневные трудности и создать условия для полноценного развития. Именно на это направлены новые изменения в законодательстве, которые заработают уже со следующего года.

Повысят ли выплаты на ребенка с инвалидностью в 2026 году, читайте в материале.

Повышение выплат для детей с инвалидностью 2026: что известно

В Украине вводят новую государственную финансовую поддержку для родителей младенцев. Речь идет о выплатах на уход за ребенком, а для семей, где ребенок имеет инвалидность, предусмотрено повышенное пособие — 10,5 тыс. грн, что предусмотрено в соответствии с законопроектом №13532, который уже подписал президент.

Таким образом, родители смогут оформить следующие выплаты:

До 1 года ребенка — 7 тыс. грн в месяц.

До года, если ребенок имеет инвалидность — 10,5 тыс. грн ежемесячно.

Если семья уже получает установленную государством помощь в размере 860 грн, эти деньги будут начисляться дополнительно, при условии, что по состоянию на 1 января 2026 года ребенку еще не исполнится один год.

Все новые правила вступят в силу с 1 января 2026 года.

Какие выплаты будут действовать с 2026 года

Сейчас в Украине люди с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью (I–III групп) имеют право на государственную социальную помощь.

Из-за роста прожиточного минимума, согласно Государственному бюджету, выплаты для людей с инвалидностью увеличатся.

Кроме этого, государство выплачивает надбавку на уход, а вот ее могут получить как лица с инвалидностью с детства I группы, так и одинокие родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью. Доплата назначается независимо от того, работает ли человек, учится или проходит службу.

Выплаты на ребенка с инвалидностью 2026 до 18 лет на уход:

Для лиц с инвалидностью I группы (подгруппа А) — 200% прожиточного минимума.

Для подгруппы Б — 100%.

Выплаты на ребенка с инвалидностью подгруппы А 2026 — также 200% минимума.

Выплаты на детей с инвалидностью 2026: новые законодательные инициативы

Более того, в Украине предлагают изменить подход к помощи детям с инвалидностью и людям с инвалидностью с детства. Цель не просто повысить выплаты, а создать комплексную систему поддержки семьи, которая будет включать финансовую помощь, специализированные услуги, цифровые решения и реальное внимание к потребностям.

Об этом сообщил председатель Комитета ВРУ по налогам и финансам Даниил Гетманцев в своем Телеграм-канале. 11 декабря парламентский Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал поддержать этот законопроект в первом чтении.

Речь идет о комплексной поддержке семей, в которых есть дети или взрослые с инвалидностью, включающей не только финансовую составляющую, но и различные услуги и цифровые сервисы.

Основные положения:

Выплаты больше не будут привязаны к прожиточному минимуму, а будут рассчитываться от минимальной зарплаты. Таким образом, дети с инвалидностью смогут получать 100% минимальной зарплаты. Также выплаты будут назначаться для лиц с инвалидностью с детства в следующих размерах: I группа — 100%, II группа — 70%, III группа — 30%. Семьи получат финансовую поддержку, даже если оба родителя работают. Законопроект предусматривает раннее вмешательство, инклюзивное сопровождение, развитие ребенка, а также “передышку для родителей”, а именно возможность привлекать помощь в уходе, чтобы избежать выгорания. Деньги можно получать наличными, безналичным путем или через социальную карту — по выбору семьи. Заявления, медицинские справки и документы можно подавать онлайн, без бумажных очередей и бюрократии. Государство гарантирует право детей с инвалидностью на необходимые медицинские изделия без лишней бюрократии. Даже если ребенок или взрослый находится в учреждении по уходу, он сможет самостоятельно пользоваться полученной поддержкой.

Финансирование помощи будет осуществляться из государственного бюджета и станет частью масштабной реформы социальной политики. Основная идея закона — не просто помощь на выживание, а поддержка для достойной жизни.

