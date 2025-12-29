П’ятьом народним депутатам України вручили підозру за отримання хабарів за необхідне голосування у Верховній Раді. Суми хабарів коливалися від $2 до $20 тис.

Про це повідомили НАБУ та САП.

П’ятьох депутатів підозрюють у хабарництві

– 27 грудня 2025 року за дорученням заступника генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прокурори САП вручили підозру п’ятьом народним депутатам України. Їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України, – йдеться у повідомленні САП.

Зазначається, що у ході досудового розслідування перевіряються факти можливого створення та діяльності організованої групи, до складу якої входили народні депутати.

Група була створена у 2021 році з метою систематичного отримання неправомірної вигоди за прийняття або неприйняття законопроєктів.

За даними НАБУ, організована група мала чітку ієрархічну структуру та розподіл ролей.

До неї входили чинні депутати та службові особи апарату Верховної Ради. Діяльність групи координував один із депутатів.

Для організації голосувань учасники надсилали вказівки з номерами законопроєктів у спеціально створеній групі WhatsApp.

Суми хабарів на голосування

Там зазначалося, як потрібно голосувати – “за” чи “проти”. Після голосувань окремим депутатам регулярно передавали гроші.

– Зазначимо, що сума неправомірної вигоди визначалась “показником ефективності голосувань”, який залежав від кількості підтриманих кожним конкретним народним депутатом України проєктів постанов та законів, а також їх присутності на пленарних засіданнях, – додали у САП.

Розмір хабарів становив від $2 тис. до $20 тис. З вересня по листопад 2022 року сума становила щонайменше $2 тис., а з серпня 2025 року – вже $5 тис.

У САП уточнили, що виплати зазвичай проводили щочетверга на початку наступного місяця за підсумками виконання завдань.

– За результатами проведених слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій зафіксовано одержання з листопада по грудень поточного року учасником вказаної організованої групи – народним депутатом України неправомірної вигоди в сумі не менше ніж $145 тис. із забезпеченням подальшого її розподілу серед інших народних депутатів України”, – зазначають в антикорупційній прокуратурі.

На сьогодні всім підозрюваним депутатам вручено клопотання про застосування запобіжних заходів.

Обшуки НАБУ у Верховній Раді

27 грудня НАБУ та САП повідомили про викриття організованої злочинної групи за участю чинних депутатів. Операцію провели під прикриттям. У САП підкреслили, що угруповання діяло постійно, а слідство встановило регулярне отримання хабарів за голосування у парламенті.

Пізніше НАБУ заявило про перешкоджання детективам з боку Управління державної охорони під час слідчих дій у парламентських комітетах.

У відповідь в УДО запевнили, що діяли відповідно до закону, перевіряючи осіб і транспорт на в’їздах до урядового кварталу.

Там уточнили, що під час однієї з перевірок оглянули осіб, яких детективи НАБУ залучили як понятих, після чого їм дозволили проїзд.

