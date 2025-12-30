У Чернігівській області оголосили про обовʼязкову евакуацію з 14 прикордонних населених пунктів.

Про це повідомив керівник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Евакуація з Чернігівської області

За інформацією Чернігівської ОВА, на Раді оборони ухвалили рішення про обовʼязкову евакуацію з 14 прикордонних сіл. Йдеться про Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську і Городнянську громади.

– Прикордоння під щоденними обстрілами. Попри реальну загрозу, там досі мешкає 300 людей. Тепер є офіційне рішення про обовʼязкову евакуацію. Таку необхідність вбачають саме військові, – зазначив Чаус.

За його словами, жителів 14 населених пунктів Чернігівської області поінформують про місця збору.

Крім цього, обовʼязковою умовою є розселення евакуйованих жителів, зазначив Чаус. Він додав, що гарантовані місця для тимчасового проживання.

Як розповів Чаус, усі необхідні служби включені в процес, а також наявні спеціальні евакуаційні маршрути та транспорт. За його словами, евакуація завершиться через 30 днів.

Керівник Чернігівської ОВА зазначив, що у цьому році з прикордоння виїхали трохи більше ніж 1400 жителів. Над тим, щоб забрати людей із небезпечних територій, системно працюють ОВА, РВА і громади, наголосив Чаус.