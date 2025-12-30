В Днепропетровской области объявлено о проведении обязательной эвакуации из ряда населенных пунктов.

Эвакуация в Днепропетровской области: какие населенные пункты

Как сообщает Покровская территориальная община, такое решение принял Синельниковский районный координационный штаб по вопросам эвакуации.

Речь идет о населенных пунктах, где продолжаются боевые действия. Среди них:

  • поселок Покровское;
  • село Андреевка;
  • село Богодаровка;
  • село Братское;
  • село Вербовое;
  • село Вишневое;
  • село Отрадное;
  • село Вольное;
  • село Волчье;
  • село Гай;
  • село Гапоно-Мечетное;
  • село Герасимовка;
  • село Даниловка;
  • село Диброва;
  • село Добропасово;
  • село Егоровка;
  • село Зеленая Долина;
  • село Киричково;
  • село Цегельное;
  • село Коломийцы;
  • село Кривобоково;
  • село Левадное;
  • село Малиновка;
  • село Маяк;
  • село Мечетне;
  • село Нечаевка;
  • село Новоалександровка;
  • село Новоскелювате;
  • село Александровка;
  • село Алексеевка;
  • село Орлы;
  • село Остаповское;
  • село Отрышки;
  • село Злагода;
  • село Петриков;
  • село Писанцы;
  • село Песчаное;
  • село Приволье;
  • село Радостное;
  • село Скотувате;
  • село Солоное;
  • село Старокасяновское;
  • село Тихое;
  • село Христофоровка;
  • село Черненково.

Отмечается, что обязательная эвакуация в Днепропетровской области продлится в течение 30 дней — с 29 декабря 2025 года.

Транзитным пунктом эвакуации определено село Волосское, расположенное в Днепровском районе Днепропетровской области.

В Покровской территориальной общине напомнили, что сейчас их территория считается зоной активных боевых действий, поэтому пребывание там представляет угрозу для здоровья и жизни граждан.

Там добавили, что после окончания эвакуации в этих населенных пунктах прекратится предоставление медицинских, социальных (в частности, уходовых), административных и определенных коммунальных услуг.

