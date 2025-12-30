В Днепропетровской области объявлено о проведении обязательной эвакуации из ряда населенных пунктов.

Эвакуация в Днепропетровской области: какие населенные пункты

Как сообщает Покровская территориальная община, такое решение принял Синельниковский районный координационный штаб по вопросам эвакуации.

Речь идет о населенных пунктах, где продолжаются боевые действия. Среди них:

Сейчас смотрят

поселок Покровское;

село Андреевка;

село Богодаровка;

село Братское;

село Вербовое;

село Вишневое;

село Отрадное;

село Вольное;

село Волчье;

село Гай;

село Гапоно-Мечетное;

село Герасимовка;

село Даниловка;

село Диброва;

село Добропасово;

село Егоровка;

село Зеленая Долина;

село Киричково;

село Цегельное;

село Коломийцы;

село Кривобоково;

село Левадное;

село Малиновка;

село Маяк;

село Мечетне;

село Нечаевка;

село Новоалександровка;

село Новоскелювате;

село Александровка;

село Алексеевка;

село Орлы;

село Остаповское;

село Отрышки;

село Злагода;

село Петриков;

село Писанцы;

село Песчаное;

село Приволье;

село Радостное;

село Скотувате;

село Солоное;

село Старокасяновское;

село Тихое;

село Христофоровка;

село Черненково.

Отмечается, что обязательная эвакуация в Днепропетровской области продлится в течение 30 дней — с 29 декабря 2025 года.

Транзитным пунктом эвакуации определено село Волосское, расположенное в Днепровском районе Днепропетровской области.

В Покровской территориальной общине напомнили, что сейчас их территория считается зоной активных боевых действий, поэтому пребывание там представляет угрозу для здоровья и жизни граждан.

Там добавили, что после окончания эвакуации в этих населенных пунктах прекратится предоставление медицинских, социальных (в частности, уходовых), административных и определенных коммунальных услуг.