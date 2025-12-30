Объявлена обязательная эвакуация из 45 населенных пунктов в Днепропетровской области
- В Днепропетровской области объявлена обязательная эвакуация из 45 населенных пунктов из-за угрозы жизни в зоне активных боевых действий.
- Жителей призывают выехать в течение 30 дней, начиная с 29 декабря 2025 года, поскольку по истечении этого срока там прекратят предоставление медицинских, социальных и административных услуг.
В Днепропетровской области объявлено о проведении обязательной эвакуации из ряда населенных пунктов.
Эвакуация в Днепропетровской области: какие населенные пункты
Как сообщает Покровская территориальная община, такое решение принял Синельниковский районный координационный штаб по вопросам эвакуации.
Речь идет о населенных пунктах, где продолжаются боевые действия. Среди них:
- поселок Покровское;
- село Андреевка;
- село Богодаровка;
- село Братское;
- село Вербовое;
- село Вишневое;
- село Отрадное;
- село Вольное;
- село Волчье;
- село Гай;
- село Гапоно-Мечетное;
- село Герасимовка;
- село Даниловка;
- село Диброва;
- село Добропасово;
- село Егоровка;
- село Зеленая Долина;
- село Киричково;
- село Цегельное;
- село Коломийцы;
- село Кривобоково;
- село Левадное;
- село Малиновка;
- село Маяк;
- село Мечетне;
- село Нечаевка;
- село Новоалександровка;
- село Новоскелювате;
- село Александровка;
- село Алексеевка;
- село Орлы;
- село Остаповское;
- село Отрышки;
- село Злагода;
- село Петриков;
- село Писанцы;
- село Песчаное;
- село Приволье;
- село Радостное;
- село Скотувате;
- село Солоное;
- село Старокасяновское;
- село Тихое;
- село Христофоровка;
- село Черненково.
Отмечается, что обязательная эвакуация в Днепропетровской области продлится в течение 30 дней — с 29 декабря 2025 года.
Транзитным пунктом эвакуации определено село Волосское, расположенное в Днепровском районе Днепропетровской области.
В Покровской территориальной общине напомнили, что сейчас их территория считается зоной активных боевых действий, поэтому пребывание там представляет угрозу для здоровья и жизни граждан.
Там добавили, что после окончания эвакуации в этих населенных пунктах прекратится предоставление медицинских, социальных (в частности, уходовых), административных и определенных коммунальных услуг.