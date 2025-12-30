У Дніпропетровській області оголошено про проведення обов’язкової евакуації з низки населених пунктів.

Евакуація на Дніпропетровщині: які населені пункти

Як повідомляє Покровська територіальна громада, таке рішення ухвалив Синельниківський районний координаційний штаб з питань евакуації.

Йдеться про населені пункти, де тривають бойові дії. Серед них:

  • селище Покровське;
  • село Андріївка;
  • село Богодарівка;
  • село Братське;
  • село Вербове;
  • село Вишневе;
  • село Відрадне;
  • село Вільне;
  • село Вовче;
  • село Гай;
  • село Гапоно-Мечетне;
  • село Герасимівка;
  • село Данилівка;
  • село Діброва;
  • село Добропасове;
  • село Єгорівка;
  • село Зелена Долина;
  • село Киричкове;
  • село Цегельне;
  • село Коломійці;
  • село Кривобокове;
  • село Левадне;
  • село Малинівка;
  • село Маяк;
  • село Мечетне;
  • село Нечаївка;
  • село Новоолександрівка;
  • село Новоскелювате;
  • село Олександрівка;
  • село Олексіївка;
  • село Орли;
  • село Остапівське;
  • село Отрішки;
  • село Злагода;
  • село Петриків;
  • село Писанці;
  • село Піщане;
  • село Привілля;
  • село Радісне;
  • село Скотувате;
  • село Солоне;
  • село Старокасянівське;
  • село Тихе;
  • село Христофорівка;
  • село Чорненкове.

Зазначається, що обов’язкова евакуація у Дніпропетровській області триватиме протягом 30 днів – з 29 грудня 2025 року.

Транзитним пунктом евакуації визначено село Волоське, розташоване у Дніпровському районі на Дніпропетровщині.

У Покровській територіальній громаді нагадали, що зараз їхня територія вважається зоною активних бойових дій, тому перебування там становить загрозу для здоров’я та життя громадян.

Там додали, що після закінчення евакуації у цих населених пунктах припиниться надання медичних, соціальних (зокрема доглядових), адміністративних та певних комунальних послуг.

