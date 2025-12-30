Оголошено обов’язкову евакуацію з 45 населених пунктів на Дніпропетровщині
- У Дніпропетровській області оголошено обов’язкову евакуацію з 45 населених пунктів через загрозу життю в зоні активних бойових дій.
- Жителів закликають виїхати протягом 30 днів, починаючи з 29 грудня 2025 року, оскільки після завершення цього терміну там припинять надання медичних, соціальних та адміністративних послуг.
У Дніпропетровській області оголошено про проведення обов’язкової евакуації з низки населених пунктів.
Евакуація на Дніпропетровщині: які населені пункти
Як повідомляє Покровська територіальна громада, таке рішення ухвалив Синельниківський районний координаційний штаб з питань евакуації.
Йдеться про населені пункти, де тривають бойові дії. Серед них:
- селище Покровське;
- село Андріївка;
- село Богодарівка;
- село Братське;
- село Вербове;
- село Вишневе;
- село Відрадне;
- село Вільне;
- село Вовче;
- село Гай;
- село Гапоно-Мечетне;
- село Герасимівка;
- село Данилівка;
- село Діброва;
- село Добропасове;
- село Єгорівка;
- село Зелена Долина;
- село Киричкове;
- село Цегельне;
- село Коломійці;
- село Кривобокове;
- село Левадне;
- село Малинівка;
- село Маяк;
- село Мечетне;
- село Нечаївка;
- село Новоолександрівка;
- село Новоскелювате;
- село Олександрівка;
- село Олексіївка;
- село Орли;
- село Остапівське;
- село Отрішки;
- село Злагода;
- село Петриків;
- село Писанці;
- село Піщане;
- село Привілля;
- село Радісне;
- село Скотувате;
- село Солоне;
- село Старокасянівське;
- село Тихе;
- село Христофорівка;
- село Чорненкове.
Зазначається, що обов’язкова евакуація у Дніпропетровській області триватиме протягом 30 днів – з 29 грудня 2025 року.
Транзитним пунктом евакуації визначено село Волоське, розташоване у Дніпровському районі на Дніпропетровщині.
У Покровській територіальній громаді нагадали, що зараз їхня територія вважається зоною активних бойових дій, тому перебування там становить загрозу для здоров’я та життя громадян.
Там додали, що після закінчення евакуації у цих населених пунктах припиниться надання медичних, соціальних (зокрема доглядових), адміністративних та певних комунальних послуг.