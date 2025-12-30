У Дніпропетровській області оголошено про проведення обов’язкової евакуації з низки населених пунктів.

Евакуація на Дніпропетровщині: які населені пункти

Як повідомляє Покровська територіальна громада, таке рішення ухвалив Синельниківський районний координаційний штаб з питань евакуації.

Йдеться про населені пункти, де тривають бойові дії. Серед них:

Зараз дивляться

селище Покровське;

село Андріївка;

село Богодарівка;

село Братське;

село Вербове;

село Вишневе;

село Відрадне;

село Вільне;

село Вовче;

село Гай;

село Гапоно-Мечетне;

село Герасимівка;

село Данилівка;

село Діброва;

село Добропасове;

село Єгорівка;

село Зелена Долина;

село Киричкове;

село Цегельне;

село Коломійці;

село Кривобокове;

село Левадне;

село Малинівка;

село Маяк;

село Мечетне;

село Нечаївка;

село Новоолександрівка;

село Новоскелювате;

село Олександрівка;

село Олексіївка;

село Орли;

село Остапівське;

село Отрішки;

село Злагода;

село Петриків;

село Писанці;

село Піщане;

село Привілля;

село Радісне;

село Скотувате;

село Солоне;

село Старокасянівське;

село Тихе;

село Христофорівка;

село Чорненкове.

Зазначається, що обов’язкова евакуація у Дніпропетровській області триватиме протягом 30 днів – з 29 грудня 2025 року.

Транзитним пунктом евакуації визначено село Волоське, розташоване у Дніпровському районі на Дніпропетровщині.

У Покровській територіальній громаді нагадали, що зараз їхня територія вважається зоною активних бойових дій, тому перебування там становить загрозу для здоров’я та життя громадян.

Там додали, що після закінчення евакуації у цих населених пунктах припиниться надання медичних, соціальних (зокрема доглядових), адміністративних та певних комунальних послуг.