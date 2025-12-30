Начато тестирование постановки на воинский учет в мобильном приложении Резерв+. В скором времени часть граждан сможет встать на учет без личного визита в ТЦК и СП.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины 30 декабря.

Постановка на воинский учет дистанционно

В Минобороны рассказали, что нужно заполнить онлайн-форму, чтобы присоединиться к тестированию по постановке на воинский учет в мобильном приложении Резерв+.

Сейчас смотрят

Мужчин, которые еще не состоят на воинском учете, призывают присоединиться к такому тестированию. Это доступно для граждан, которым:

в 2026 году исполняется 17 лет;

или на момент подачи заявления от 25 до 59 лет.

Важно, что сейчас женщинам, подлежащим воинской регистрации по специальности, нужно обращаться в ТЦК, так как для них пока недоступна такая возможность.

В то же время в Министерстве обороны Украины рассказали, что мужчины в возрасте от 18 до 24 лет пока не участвуют в тестировании онлайн-постановки на воинский учет через приложение.

Мужчинам, которые хотят присоединиться к тестированию, нужно заполнить форму для участия, дождаться электронного письма с приглашением, установить мобильное приложение Резерв+ или обновить его до последней версии.

После этого нужно следовать инструкциям в приложении, подать заявку, получить подтверждение и свой документ Резерв ID.

В Министерстве обороны Украины считают, что онлайн-постановка на воинский учет уменьшит бюрократию, снимет нагрузку с ТЦК и СП, а также упростит процедуру для граждан.