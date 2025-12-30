Розпочато тестування постановки на військовий облік у мобільному додатку Резерв+. Незабаром частина громадян матимуть можливість стати на облік без особистого візиту до ТЦК і СП.

Про це повідомляє Міністерство оборони України 30 грудня.

Постановка на військовий облік дистанційно

У Міноборони розповіли, що потрібно заповнити онлайн-форму, щоб долучитися до тестування щодо постановки на військовий облік у мобільному додатку Резерв+.

Чоловіків, які ще не перебувають на військовому обліку, закликають долучатися до такого тестування. Це доступно для громадян, яким:

у 2026 році виповнюється 17 років;

або на момент подання заяви є від 25 до 59 років.

Важливо, що зараз жінкам. які підлягають до військового обліку за фахом, потрібно звертатися до ТЦК, тому що для них поки недоступна така можливість.

Водночас у Міністерстві оборони України розповіли, що чоловіки віком від 18 до 24 років поки що не беруть участь у тестуванні онлайн-постановки на військовий облік через застосунок.

Чоловікам, які хочуть долучитися до тестування, потрібно заповнити форму для участі, очікувати електронний лист із запрошенням, установити мобільний додаток Резерв+ або оновити до останньої версії.

Після цього потрібно дотримуватися інструкцій у застосунку, подати заявку, отримати підтвердження та свій документ Резерв ID.

У Міністерстві оборони України вважають, що онлайн-постановка на військовий облік зменшить бюрократію, зніме навантаження з ТЦК та СП, а також спростить процедуру для громадян.