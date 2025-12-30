Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не может просто отказаться от своих территорий в рамках мирного урегулирования войны с Россией.

Об этом он сказал в интервью Fox News, подчеркнув, что такая позиция противоречит украинскому законодательству, общественным настроениям и реальной ситуации на местах.

Зеленский о том, почему территориальный вопрос является принципиальным

По словам Зеленского, именно территории являются самым сложным пунктом в переговорах о прекращении войны и остаются единственным вопросом, где позиции Украины и России существенно расходятся.

— Мы не можем просто уйти с наших территорий. Это за пределами нашего закона. Это не только о законе — там живут люди, там находится наша армия, — подчеркнул президент.

Он отметил, что на этих территориях проживают около 300 тыс. человек, многие из которых пострадали от боевых действий.

Сотни людей получили ранения, десятки — погибли, поэтому территориальный вопрос не может рассматриваться формально или чисто политически.

Также Зеленский подтвердил, что 20-пунктный мирный план согласован примерно на 90%.

Нерешенными остаются только два пункта, из которых ключевым является именно вопрос территорий.

— Когда я сказал о 90%, это правда. Есть только один главный вопрос, где у нас разные взгляды — это территории. И эти разногласия не с американцами, а с россиянами, — отметил он.

Президент добавил, что Соединенные Штаты понимают позиции сторон и пытаются найти компромиссные решения.

По его словам, в течение последнего месяца Украина демонстрировала шаги, направленные на продвижение мирного процесса.

Комментируя возможность референдума по территориальному вопросу, Зеленский заявил, что такой шаг не даст положительного результата и не будет поддержан украинским обществом.

— Все хотят мира, но не любой ценой. Референдум об отказе от территорий не будет положительным для Украины, — подчеркнул президент.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что вопрос Донбасса и захваченных Россией территорий остается одним из самых сложных в переговорах по завершению войны.

По его словам, Украина и США значительно приблизились к согласованию этого блока, однако окончательных решений пока нет.

Трамп также сообщал о существенном прогрессе в переговорах после встречи с Владимиром Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго и консультации с европейскими лидерами.

