Україна не може відмовитися від територій у межах мирного врегулювання – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не може просто відмовитися від своїх територій у межах мирного врегулювання війни з Росією.
Про це він сказав в інтерв’ю Fox News, наголосивши, що така позиція суперечить українському законодавству, суспільним настроям та реальній ситуації на місцях.
Зеленський про питання територій
За словами Зеленського, саме території є найскладнішим пунктом у переговорах про припинення війни і залишаються єдиним питанням, де позиції України та Росії суттєво розходяться.
— Ми не можемо просто вийти з наших територій. Це поза межами нашого закону. Це не лише про закон — там живуть люди, там перебуває наша армія, — наголосив президент.
Він зазначив, що на цих територіях проживають близько 300 тис. людей, багато з яких постраждали від бойових дій.
Сотні людей зазнали поранень, десятки — загинули, тому територіальне питання не може розглядатися формально або суто політично.
Також Зеленський підтвердив, що 20-пунктний мирний план узгоджений приблизно на 90%.
Нерозв’язаними залишаються лише два пункти, з яких ключовим є саме питання територій.
— Коли я сказав про 90%, це правда. Є лише одне головне питання, де у нас різні погляди — це території. І ці розбіжності не з американцями, а з росіянами, — зазначив він.
Президент додав, що Сполучені Штати розуміють позиції сторін і намагаються знайти компромісні рішення.
За його словами, протягом останнього місяця Україна демонструвала кроки, спрямовані на просування мирного процесу.
Коментуючи можливість референдуму з територіального питання, Зеленський заявив, що такий крок не дасть позитивного результату і не буде підтриманий українським суспільством.
— Усі хочуть миру, але не будь-якою ціною. Референдум щодо відмови від територій не буде позитивним для України, — наголосив президент.
Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що питання Донбасу та захоплених Росією територій залишається одним із найскладніших у переговорах щодо завершення війни.
За його словами, Україна та США значно наблизилися до погодження цього блоку, однак остаточних рішень поки немає.
Трамп також повідомляв про суттєвий прогрес у переговорах після зустрічі з Володимиром Зеленським у резиденції Мар-а-Лаго та консультації з європейськими лідерами.