Президент Украины Владимир Зеленский определился с новым руководителем Офиса президента.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами 30 декабря.

Зеленский о руководителе Офиса президента

— Что касается руководителя Офиса президента — я определился. Информация будет чуть позже, — сказал Зеленский.

В то же время президент Украины анонсировал изменения среди руководителей областных администраций в начале 2026 года.

Сейчас смотрят

В начале декабря 2025 года Владимир Зеленский назвал возможных кандидатов на должность руководителя Офиса президента.

Тогда глава государства назвал пять человек. Среди них — министр обороны Денис Шмыгаль, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

В то же время Владимир Зеленский подчеркнул, что есть определенные вызовы в кадровых изменениях. Он объяснил, что эти люди сейчас занимают определенные должности, на которые нужно будет рассмотреть других кандидатов.