Президент України Володимир Зеленський визначився з новим керівником Офісу президента.

Про це глава держави заявив під час спілкування із журналістами 30 грудня.

Зеленський про керівника Офісу президента

– Що стосується керівника Офісу президента – я визначився. Інформація буде трішки пізніше, – сказав Зеленський.

Водночас президент України анонсував зміни серед очільників обласних адміністрацій на початку 2026 року.

На початку грудня 2025 року Володимир Зеленський назвав можливих кандидатів на посаду керівника Офісу президента.

Тоді глава держави назвав п’ятьох людей. Серед них – міністр оборони Денис Шмигаль, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Водночас Володимир Зеленський наголосив, що є певні виклики у кадрових змінах. Він пояснив, ці люди зараз обіймають певні посади, на які потрібно буде розглянути інших кандидатів.