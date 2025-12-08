Президент Украины Владимир Зеленский назвал вероятных кандидатов, которые могут в ближайшее время возглавить Офис президента.

Об этом глава государства ответил во время общения с журналистами по дороге в Брюссель.

Зеленский о руководителе Офиса президента

— Я провел консультации. Я думаю, страна это видела. По крайней мере, политическая среда это точно видела и следит за этим, — отметил Зеленский.

Среди возможных кандидатов на должность, названных Зеленским:

министр обороны Денис Шмыгаль;

министр цифровой трансформации Михаил Федоров;

заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица;

руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов;

заместитель руководителя Офиса Президента Украины Павел Палиса.

— У меня есть варианты — министры Шмыгаль или Федоров. Но здесь есть вызов, потому что Верховная Рада должна их снимать, прежде чем я буду назначать. И здесь не хочется, чтобы было, как в этой игре Дженга, когда ты одну деталь вытащил и все рассыпалось. Офис президента важен, но есть другие институты, — отметил глава государства.

Президент отметил, что не знает, кто может быть вместо Федорова главой Министерства цифровой трансформации Украины.

Зеленский предположил, что там много молодых и умных людей, поэтому не исключает, что Федоров найдет альтернативу себе.

Однако ситуация с Министерством обороны Украины сложнее, потому что весь бюджет, ответственность и армия именно там, а сейчас это приоритет, пояснил Зеленский.

— И не уверен, что Рада сможет найти кандидатуры вместе с Кабмином. Они до сих пор не могут найти, если честно, в Минюст и Минэнерго. Надеюсь, что в ближайшее время закрою это положение. Но не сбрасываем со счетов эти кандидатуры. Хорошие, все люди командные, — подчеркнул президент.

В то же время первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица сейчас очень помогает в переговорном треке — это важно, обратил внимание глава государства.

По его мнению, именно это направление вытащить из Министерства иностранных дел также непросто. Хотя он не исключает, что тогда Офис президента больше возьмет направление на международный трек.

— Не уверен по внутренним вопросам, что Кислица готов на это тратить время и сможет, — предположил Зеленский.

Среди военных на должность главы Офиса президента могут рассматриваться Буданов и Палиса.

По словам Зеленского, Палиса — очень хороший военный, который разбирается исключительно в этом направлении. Президент выразил уверенность, что он со временем разберется в других вещах, но в таком случае Палиса будет отвлекаться от вопросов, касающихся войны.

В то же время Буданов руководит разведкой ГУР Минобороны и может быть руководителем Офиса президента, как и каждая из этих кандидатур. Однако тогда нужно будет обдумать, кто будет вместо него возглавлять Главное управление разведки.

— В любом случае нужно делать выбор. А то если это будет долго, то я привыкну, что могу сам справиться без главы Офиса. И смогу совсем как-то так. Поэтому нужно определиться, — резюмировал Зеленский.

28 ноября глава Офиса президента Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности руководителя Офиса президента.

5 декабря президент Владимир Зеленский подписал два указа, которыми Андрей Ермак был исключен из состава Ставки Верховного главнокомандующего, Совета национальной безопасности и обороны Украины.

