Румыния и Хорватия присоединились к инициативе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, инициатива США и НАТО, позволяющая обеспечивать Украину критически необходимыми вооружениями) и объявили о первых взносах.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский о PURL

По словам главы государства, инициатива PURL позволяет покупать американское оружие для нужд Украины, в частности, это ракеты для ЗРК Patriot.

— С момента запуска PURL в августе к ней уже присоединились 24 страны: Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Финляндия, Бельгия, Испания, Люксембург, Португалия, Словения, Польша, Австралия, Греция, Новая Зеландия, Северная Македония, Черногория, Румыния и Хорватия, — подчеркнул президент.

Общая сумма взносов составила $4,3 млрд, из них только за декабрь — почти $1,5 млрд.

Благодаря этим взносам сформировано уже восемь пакетов помощи для Украины и сейчас формируются еще два пакета.

Румыния присоединилась к PURL

Министр иностранных дел Румынии Оана Тойю сообщила, что ее страна делает первый взнос в размере €50 млн. Ассигнования на PURL осуществляются в соответствии с бюджетным лимитом на 2025 год.

По словам Оаны Тойю, участие Румынии в механизме PURL способствует укреплению региональной безопасности и полностью соответствует обязательствам Румынии в рамках НАТО и стратегическому партнерству с Соединенными Штатами Америки.

— Благодаря усилиям президента Трампа, европейских лидеров и президента Зеленского недавний диалог в Соединенных Штатах дал новый импульс для достижения справедливого и прочного мира, — подчеркнула глава МИД Румынии.

В МИД Румынии напомнили о саммите НАТО в Гааге, где президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подчеркнул необходимость увеличить взносы государств-членов до 5%. Этот процент будет включать инвестиции в оборону, а также инвестиции, направленные на строительство или укрепление инфраструктуры двойного назначения.

Румыния, в свою очередь, увеличила выделение ресурсов и исполнение бюджета, достигнув 94% в 2024 году и до 98% в 2025 году.

МИД Румынии подчеркивает, что поддержка Украины в условиях российской агрессии сама по себе является мерой безопасности.