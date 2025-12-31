Румунія та Хорватія приєдналися до ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, ініціатива США і НАТО, що дозволяє забезпечувати Україну критично необхідними озброєннями) та оголосили про перші внески.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про PURL

За словами очільника держави, ініціатива PURL дозволяє купувати американську зброю для потреб України, зокрема, це ракети для ЗРК Patriot.

— З моменту започаткування PURL у серпні до неї вже приєдналися 24 країни: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Іспанія, Люксембург, Португалія, Словенія, Польща, Австралія, Греція, Нова Зеландія, Північна Македонія, Чорногорія, Румунія та Хорватія, — наголосив президент.

Загальна сума внесків склала $4,3 млрд, з них лише за грудень – майже $1,5 млрд.

Завдяки цим внескам сформовано вже вісім пакетів допомоги для України і зараз формуються ще два пакети.

Румунія приєдналася до PURL

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Тойю повідомила, що її країна робить перший внесок у розмірі €50 млн. Асигнування на PURL здійснюються відповідно до бюджетного ліміту на 2025 рік.

За словами Оани Тойю, участь Румунії в механізмі PURL сприяє зміцненню регіональної безпеки і повністю відповідає зобов’язанням Румунії в межах НАТО та стратегічному партнерству зі Сполученими Штатами Америки.

— Завдяки зусиллям президента Трампа, європейських лідерів та президента Зеленського нещодавній діалог у Сполучених Штатах дав новий імпульс для досягнення справедливого і тривалого миру, — наголосила очільниця МЗС Румунії.

Програма PURL дозволяє здійснювати спільні асигнування з бюджету НАТО.

У МЗС Румунії нагадали про саміт НАТО в Гаазі, де президент Сполучених Штатів Дональд Трамп наголосив на необхідності збільшити внески держав-членів до 5%. Цей відсоток включатиме інвестиції в оборону, а також інвестиції, спрямовані на будівництво або зміцнення інфраструктури подвійного призначення.

Румунія своєю чергою збільшила виділення ресурсів, так і виконання бюджету, досягнувши 94% у 2024 році і до 98% у 2025 році.

МЗС Румунії наголошує, що підтримка України в умовах російської агресії сама по собі є заходом безпеки.