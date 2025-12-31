Президент Владимир Зеленский и первая леди страны Елена Зеленская поздравили украинцев с грядущим Новым годом.

Зеленский и первая леди обратились к украинцам в канун Нового года

Глава нашего государства и первая леди страны в Telegram отметили, что еще один год проходит, который украинцы выстояли благодаря преданности и устойчивости, принципиальностью и ежедневным трудом украинцев.

– Этот год стал возможным благодаря нашим защитникам – тем, кто отстоял его не только для Украины, но и для всех, кто ценит свободу и достоинство. Дальше вместе идем с тем, что нас держит: опытом и памятью, родным словом, надеждой и верой. Берем с собой способность к совместным действиям и человечность – то, что, несмотря ни на что, — говорится в сообщении.

Президент и первая леди подчеркнули, что верим в мир, боремся за него и работаем ради этого.

К слову, в Киеве в новогоднюю ночь будет продолжать действовать комендантский час — с 00:00 до 05:00.

Соответственно, киевляне должны учитывать график работы метрополитена и наземного общественного транспорта, чтобы заранее вернуться домой.

Фото: Владимир Зеленский