Работаем ради мира и дальше: Зеленский с женой обратились к украинцам перед Новым годом
- Президент Владимир Зеленский заявил, что будем идти дальше вместе с тем, что нас держит: опытом и памятью, родным словом, надеждой и верой.
- Глава нашего государства и первая леди подчеркнули, что Украина и дальше будет работать над достижением мира.
Президент Владимир Зеленский и первая леди страны Елена Зеленская поздравили украинцев с грядущим Новым годом.
Глава нашего государства и первая леди страны в Telegram отметили, что еще один год проходит, который украинцы выстояли благодаря преданности и устойчивости, принципиальностью и ежедневным трудом украинцев.
– Этот год стал возможным благодаря нашим защитникам – тем, кто отстоял его не только для Украины, но и для всех, кто ценит свободу и достоинство. Дальше вместе идем с тем, что нас держит: опытом и памятью, родным словом, надеждой и верой. Берем с собой способность к совместным действиям и человечность – то, что, несмотря ни на что, — говорится в сообщении.
Президент и первая леди подчеркнули, что верим в мир, боремся за него и работаем ради этого.
К слову, в Киеве в новогоднюю ночь будет продолжать действовать комендантский час — с 00:00 до 05:00.
Соответственно, киевляне должны учитывать график работы метрополитена и наземного общественного транспорта, чтобы заранее вернуться домой.
Фото: Владимир Зеленский