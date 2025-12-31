Працюємо заради миру і надалі: Зеленський з дружиною звернулися до українців перед Новим роком
- Президент Володимир Зеленський заявив, що йтимемо далі разом з тим, що нас тримає: досвідом та пам'яттю, рідним словом, надією та вірою.
- Глава нашої держави та перша леді наголосили, що Україна й надалі працюватиме над досягненням миру.
Президент Володимир Зеленський та перша леді країни Олена Зеленська привітали українців з прийдешнім Новим роком.
Голова нашої держави та перша леді у Telegram наголосили, що ще один рік минає, виборений відданістю й стійкістю, принциповістю та щоденною працею українців.
– Цей рік став можливим завдяки нашим захисникам – тим, хто відстояв його не лише для України, а й для всіх, хто цінує свободу та гідність. Далі разом йдемо з тим, що нас тримає: досвідом і пам’яттю, рідним словом, надією та вірою. Беремо із собою здатність до спільнодії і людяність – те, що попри все, – йдеться у повідомленні.
Президент та перша леді наголосили, що віримо у мир, боремось за нього і працюємо заради цього.
До речі, у Києві в новорічну ніч продовжуватиме діяти комендантська година – з 00:00 до 05:00.
Відповідно кияни мають зважати на графік роботи метрополітену та наземного громадського транспорту, щоб заздалегідь повернутися додому.
Фото: Володимир Зеленський