Выборы за рубежом: в ЦИК предлагают ввести регистрацию избирателей
- Глава ЦИК Олег Диденко предложил ввести процедуру активной регистрации, чтобы украинцы за границей могли заранее сообщить о желании проголосовать в конкретном месте.
- Это позволит государству четко определить количество избирателей в разных странах и эффективно рассчитать необходимое количество дополнительных избирательных участков.
Стоит запустить процедуру активной регистрации, когда граждане Украины смогут заявить о своем желании проголосовать на выборах в определенном месте, чтобы понять, где создавать дополнительные избирательные участки за рубежом.
Об этом рассказал глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Олег Диденко в интервью Укринформу.
Как организовать голосование на выборах за границей
Журналист спросил у главы ЦИК о том, как можно организовать голосование за границей, когда на консульском учете находятся только около 350 тыс. украинцев из 6,5 млн наших граждан в Европе.
Диденко ответил, что идея заключается в том, чтобы запустить процедуру активной регистрации еще до начала избирательного процесса.
В таком случае любой избиратель может лично путем подачи заявления в соответствующее учреждение или онлайн, в частности через мобильное приложение Дия, сообщить, что хочет голосовать в определенном месте за рубежом, объяснил глава ЦИК.
По результатам сбора этой информации и на основе сведений от посольств появится понимание, в каких местах есть необходимость создать дополнительный избирательный участок, сказал Диденко.
Как отметил глава ЦИК, можно будет применить такие инструменты, которые работали ранее. В частности, речь идет об изменении избирательного адреса и временного места голосования.
— Но все это предполагает активное участие гражданина. Если государство не знает, что гражданин находится за границей и хочет реализовать право голоса, то не может обеспечить эту возможность, — объяснил Диденко.
По его словам, все дополнительные механизмы, которые сейчас разрабатываются, начнут действовать только в случае утверждения соответствующими законами.