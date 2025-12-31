Стоит запустить процедуру активной регистрации, когда граждане Украины смогут заявить о своем желании проголосовать на выборах в определенном месте, чтобы понять, где создавать дополнительные избирательные участки за рубежом.

Об этом рассказал глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Олег Диденко в интервью Укринформу.

Как организовать голосование на выборах за границей

Журналист спросил у главы ЦИК о том, как можно организовать голосование за границей, когда на консульском учете находятся только около 350 тыс. украинцев из 6,5 млн наших граждан в Европе.

Диденко ответил, что идея заключается в том, чтобы запустить процедуру активной регистрации еще до начала избирательного процесса.

В таком случае любой избиратель может лично путем подачи заявления в соответствующее учреждение или онлайн, в частности через мобильное приложение Дия, сообщить, что хочет голосовать в определенном месте за рубежом, объяснил глава ЦИК.

По результатам сбора этой информации и на основе сведений от посольств появится понимание, в каких местах есть необходимость создать дополнительный избирательный участок, сказал Диденко.

Как отметил глава ЦИК, можно будет применить такие инструменты, которые работали ранее. В частности, речь идет об изменении избирательного адреса и временного места голосования.

— Но все это предполагает активное участие гражданина. Если государство не знает, что гражданин находится за границей и хочет реализовать право голоса, то не может обеспечить эту возможность, — объяснил Диденко.

По его словам, все дополнительные механизмы, которые сейчас разрабатываются, начнут действовать только в случае утверждения соответствующими законами.