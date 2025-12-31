Варто запустити процедуру активної реєстрації, коли громадяни України зможуть заявити про своє бажання проголосувати на виборах у певному місці, щоб зрозуміти, де створювати додаткові виборчі дільниці за кордоном.

Про це розповів очільник Центральної виборчої комісії (ЦВК) Олег Діденко в інтерв’ю Укрінформу.

Як організувати голосування на виборах за кордоном

Журналіст запитав у глави ЦВК про те, як можна організувати голосування за кордоном, коли на консульському обліку перебувають лише близько 350 тис. українців з 6,5 млн наших громадян у Європі.

Діденко відповів, що ідея полягає у тому, щоб запустити процедуру активної реєстрації ще до початку виборчого процесу.

У такому випадку будь-який виборець може особисто шляхом подання заяви до відповідної установи чи онлайн, зокрема через мобільний додаток Дія, повідомити, що хоче голосувати в певному місці за кордоном, пояснив очільник ЦВК.

За результатами збирання цієї інформації та на основі відомостей від посольств з’явиться розуміння, в яких місцях є потреба створити додаткову виборчу дільницю, сказав Діденко.

Як зазначив очільник ЦВК, можна буде застосувати такі інструменти, які працювали раніше. Зокрема, йдеться про змінення виборчої адреси та тимчасового місця голосування.

– Але все це передбачає активну участь громадянина. Якщо держава не знає, що громадянин за кордоном і хоче реалізувати право голосу, то не може забезпечити цю можливість, – пояснив Діденко.

За його словами, всі додаткові механізми, які зараз розробляються, почнуть діяти лише у разі затвердження відповідними законами.