Президент США Дональд Трамп зробив репост новини, який натякає на обман Кремля та перешкоду миру.

Трамп репостнув статтю про роль Путіна у зриві миру

У своїй соцмережі Truth Social Дональд Трамп зробив репост матеріалу американського видання New York Post із заголовком “Погрози Путіна про “атаки” показують, що саме Росія стоїть на шляху до миру”.

Відомо, що репости Трампа часто використовуються для його демонстрації своїх поглядів без формальних заяв.

Саме тому багато хто припустив, що таким чином Трамп спробував продемонструвати більш критичну позицію щодо Кремля та підкреслити роль Росії як головного джерела конфліктів у світі.

Варто зазначити, що у статті, яку репостнув Дональд Трамп, The New York Times аналізує заяву Москви після нібито “атаки дронами” резиденції російського диктатора Володимира Путіна. У ній прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявляє, що через “напад” у росіян не залишилося іншого вибору, окрім як зайняти “більш жорстку” позицію на переговорах.

Автори зазначають, що після зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа з’явився обережний оптимізм щодо можливого завершення війни: Україна продемонструвала готовність до компромісів у межах мирного плану, а сам Трамп публічно заявив, що кінець війни ближчий, ніж будь-коли. У відповідь на це Кремль знову обрав шлях ескалації, заявивши про “атаку” без жодних доказів.

На думку NYT, подібні заяви мають на меті дискредитувати переговорний процес і виставити Росію жертвою, попри те що саме вона щоденно атакує українські міста, вбиває цивільних, викрадає дітей і чинить воєнні злочини. Видання наголошує: дії Путіна свідчать, що Росія залишається єдиною реальною перешкодою на шляху до миру.

– Будь-який напад на Путіна є більш ніж виправданим, – пише NYT.

Крім війни проти України, у матеріалі згадується й ширший контекст – Кремль системно підриває міжнародну стабільність, підтримуючи Іран, режим Мадуро у Венесуелі та співпрацюючи з КНДР. Саме тому, вважають автори, відповіддю Заходу мають бути не поступки Москві, а посилення санкцій і збільшення військової допомоги Україні.