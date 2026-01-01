В Україні з 1 січня 2026 року набудуть чинності значні зміни у нарахуванні допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Що відомо про ці зміни, як тепер нарахувати допомогу малозабезпеченій сім’ї та на які суми тепер можна буде розраховувати – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Єдина виплата соціальної допомоги: що відомо про головну зміну з 1 січня 2026 року

У вересні Кабінет Міністрів України ініціював зміну формату державної підтримки малозабезпечених сімей.

Так, з 1 січня 2026 року соціальна допомога для цієї категорії населення буде трансформована у базову соціальну допомогу.

Принцип розрахунку через це зміниться: допомогу розраховуватимуть як різницю між базовою величиною сім’ї та її середньомісячним доходом.

Базову величину визначив Кабмін і наразі вона становить 4,5 тис. грн.

Вважається, що це допоможе зробити допомогу більш адресною та прозорою, особливо для найуразливіших категорій.

Водночас виплати, призначені до кінця 2025 року, триватимуть до закінчення терміну їхньої дії, навіть у тому випадку, якщо сім’я ще не перейшла на нову систему.

Зміни мають торкнутися громадян, які зараз є отримувачами таких видів допомог:

державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям;

державна допомога на дітей одиноким матерям;

допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

У пояснювальній записці законопроєкту уточнюється, що зазвичай одна сім’я отримує різну соціальну допомогу і це збільшує часові витрати на оформлення та ускладнює визначення прав отримувачів на кожний окремий вид допомоги.

Крім того, це заважає громадянам зрозуміти, чому їм призначають певну допомогу або відмовляють у призначенні якоїсь іншої.

При цьому розмір усіх зазначених вище видів державної допомоги залежать від розміру законодавчо встановленого прожиткового мінімуму. Тож повільне зростання прожиткового мінімуму суттєво погіршує ефективність цих інструментів соціальної підтримки.

Який прожитковий мінімум буде з 1 січня 2026 року

Згідно державного бюджету на 2026 рік, який ухвалила Верховна Рада, з 1 січня прожитковий мінімум в Україні становитиме 3209 грн, що майже на 10% більше, ніж у 2025 році.

Також він зміниться:

для дітей віком до 6 років – становиниме 2817 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років – 3512 грн;

для працездатних людей – 3328 грн;

для людей, які втратили працездатність – 2595 грн;

для визначення посадового окладу суддів – 1600 грн;

для визначення посадового окладу працівників інших державних органів (податкових, митних органів влади), зарплата яких регулюється спеціальними законами – 1600 грн;

для визначення розміру зарплати прокурорів окружної прокуратури – 1600 грн;

для визначення доплати людям, які живуть на територіях радіоактивного забруднення – 1600 грн.

Базова соціальна допомога на сім’ю у 2026 році: як розрахувати

Зауважимо, що базова величина, яку Кабмін встановив на рівні 4500 грн, буде актуальною для першого члена родини, який подаватиме заяву для отримання допомоги малозабезпеченій сім’ї.

Такою ж буде цифра розрахунку для кожної дитини віком до 18 років та людей з інвалідністю І або II групи.

Для інших членів сім’ї вона становитиме 70% від цієї суми, тобто 3 150 гривень.

Розраховувати допомогу малозабезпеченій сім’ї треба буде індивідуально. Вона відповідатиме різниці сумарною базовою величиною для всіх членів сім’ї та фактичним середньомісячним доходом родини.

Тож станом на 1 січня 2026 року, якщо взяти неповну малозабезпечену родину, яка складається з мами та дворічної дитини, де жінка не працює та не має доходу, розрахунок буде наступним:

4,5 тис. грн базового доходу (мати, яка подала заяву) + 4,5 тис. грн (дитина до 18 років) = 9 тис. грн.

Зміниться також базова величина для людей, які набули право на пенсію за віком, однак не встигли отримати достатньо страхового стажу.

Суму розраховуватимуть відповідно до наявного стажу:

менше 10 років – 2385 грн;

від 10 до 20 років – 2790 грн;

від 20 до 30 років – 3150 грн;

30 і більше років – 3960 грн.

Не зможуть отримати базову соціальну допомогу сім’ї, в яких:

є працездатні люди (від 18 років), які не працюють, не навчаються, не займаються підприємницькою діяльністю, не проходять військову службу і не стоять на обліку в центрі зайнятості понад 3 місяці;

хтось з членів сім’ї за останній рік придбав майно або зробив покупку на суму понад 100 тис. грн (за винятком витрат на медичні, освітні та комунальні послуги);

на банківських рахунках мають понад 100 тис. грн або облігації на цю ж суму;

у власності є друга квартира або будинок (окрім певних винятків, таких як житло, розташоване на територіях бойових дій або зруйноване через війну);

є більше ніж один автомобіль у власності, якщо їм менш як 15 років (окрім мопеда і причепа).

Скільки платитимуть у зв’язку з народженням дитини та якими будуть декретні виплати з 1 січня 2026 року

Малозабезпеченим сім’ям слід врахувати, що з 1 січня 2026 року розміри державної допомоги для родин із маленькими дітьми зростуть до 50 тис. грн. Раніше мова йшла про 41 280 грн, частина з яких виплачувалась щомісячно. Тепер – всю суму нарахують одразу.

Крім того, з 1 січня зміняться виплати:

якщо вагітна жінка не має страхового стажу та не працює офіційно – їй виплачуватимуть по 7 тис. грн у період вагітності щомісячно;

за догляд за дитиною до досягнення однорічного віку людині, яка знаходиться в декретній відпустці, виплачуватимуть по 7 тис. грн – незалежно від того, мама це, тато, бабуся чи дідусь;

ще на 8 тис. можна буде розраховувати в рамках програми єЯсла. Ці гроші виплачуватимуть на допомогу для догляду за дитиною віком від одного до трьох років у випадку працевлаштування одного з батьків чи опікунів, які дбають про дитину, на повний робочий день;

як і у 2025 році, у 2026 можна отримати Пакунок малюка або грошову компенсацію на суму 8 451 грн (три прожиткових мінімуми на дітей до 6 років). Крім того, якщо раніше цей набір видавали лише після народження дитини, то тепер його можна буде замовити вже з 36 тижня вагітності.

Аліменти в Україні з 1 січня 2026 року

З 1 січня 2026 року в Україні зросте й мінімальний гарантований розмір аліментів на дітей. Так, відповідно до оновленого прожиткового мінімуму він становитиме:

для дитини до 6 років – 2817 грн;

для дитини від 6 років до 18 років – 3512 грн;

для дітей до 6 років, батьки яких ухиляються від сплати аліментів – 1408 грн;

для дітей від 6 років до 18 років, батьки яких ухиляються від сплати аліментів – 1 756 грн.

Зросте й максимальний розмір аліментів, який можна стягнути – до 27830 грн для дітей до 6 років та до 34710 грн для дітей старшого віку.

Допомога для ВПО з 1 січня 2026 року: що відомо

Для малозабезпечених сімей, серед яких є внутрішньо-переміщені особи (ВПО), з 1 січня 2026 року продовжаться виплати, які вони оформили у 2025.

Згідно вересневого рішення уряду про продовження виплат на проживання ще на шість місяців, автоматичні виплати приходитимуть на картки ВПО щонайменше до лютого 2026 року.

Допомога для ВПО становитиме:

3 000 грн для дітей та осіб з інвалідністю;

2 000 грн для усіх інших переселенців.

Виплати надходитимуть 15 та 28 числа кожного місяця на банківські рахунки ВПО.