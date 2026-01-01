Корабельно-катерный состав российского флота не имеет перспектив для дальнейшего пребывания в Черном и Азовском морях.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Российский флот в Черном и Азовском морях

По словам Дмитрия Плетенчука, на сегодняшний день стратегическая перспектива для российских кораблей точно не улучшается, потому что акватория обоих морей фактически закрыта.

— Завести новые единицы россияне не могут и не хотят, точнее, технически могут, но последние единицы (кораблей, — Ред.) они выводили. То есть корабельно-катерный состав остается таким же, как и на данный момент. И у него перспектив дальнейшего адекватного пребывания здесь нет, — сказал Дмитрий Плетенчук.

Он отмечает, что россияне не могут оставлять корабли в доках даже для обслуживания, потому что это делает их удобными мишенями.

— Остается авиация. Вы видите, что в конце года они потеряли несколько единиц в Крыму. И это тоже их извечная проблема — они все равно должны находиться достаточно близко к нам, чтобы работать в той же акватории, — подчеркнул представитель ВМС.

Дмитрий Плетенчук также рассказал, что к концу 2025 года россияне увеличили количество ударов по гражданским судам.

— Ситуация будет примерно такой же, но всегда, конечно, такой не будет. Этот коридор касается не только нас и нашего врага, но и международной торговли. Кстати, страна, которая получает больше всего грузов по этому коридору, — это Китайская Народная Республика, а на втором месте — европейские страны, — подчеркнул Дмитрий Плетенчук.