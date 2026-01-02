На кінець минулої доби на фронті відбулося 97 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакував на Покровському, Лиманському, Костянтинівському, Олександрівському, Гуляйпільському напрямках.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Удар по лікарні на Чернігівщині

Начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов повідомив, що вчора пізно ввечері російські окупанти вдарили трьома дронами по лікарні у місті Семенівка, що на Чернігівщині.

Інформація про потерпілих та масштаби руйнувань уточнюється.

Удар по медиках у Херсоні

Учора 1 січня близько 22:00 російські окупанти дроном атакували бригаду швидкої допомоги, яка приїхала на виклик до поранених у Дніпровський район Херсона.

Внаслідок скиду вибухівки з безпілотника пошкоджено автомобіль швидкої допомоги та постраждав водій. У 70-річного чоловіка мінно-вибухова та закрита черепно-мозкова травма, контузія. Він у стані середньої тяжкості у лікарні.

Вибухи у Запоріжжі

Пізно ввечері 1 січня росіяни дронами атакували Запоріжжя.

За даними місцевої влади, в одному із районів міста внаслідок ворожої атаки сталася пожежа. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Як повідомили у Запорізькі ОВА, за минулу добу двоє людей дістали поранення внаслідок ворожих атак на Запорізький та Пологівський райони. Загалом упродовж доби ворог завдав 737 ударів по 27 населених пунктах Запорізької області.

Атаки по Дніпропетровщині

Росіяни вдарили безпілотниками по Синельниківщині Дніпропетровської області.

За словами керівника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка, ворог поцілив по Слов’янській, Богинівській і Васильківській громадах. Там постраждали двоє людей.

Через вибухи загорілися гараж, літня кухня та прибудова до будинку. Пошкоджені також ліцей, спортзал, приватна оселя.

Внаслідок атаки дронів у Кривому Розі понівечені транспортні засоби.

По Нікополю окупанти били FPV-дронами.

Атака на Самарську область РФ

Вночі ударні дрони атакували Самарську область.

Як повідомляють місцеві мешканці у Telegram-каналах, ймовірною ціллю були Новокуйбишевський та Куйбишевський нафтопереробні заводи.

Попередньо, є ураження цілі у Самарі – там вирує пожежа.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 409-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.