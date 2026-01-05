Сергія Кислицю призначено першим заступником керівника Офісу президента України.

Відповідний указ №14/2026 підписав президент України Володимир Зеленський.

Призначення Сергія Кислиці: що відомо

Згідно з указом президента України, Сергій Олегович Кислиця обійняв посаду першого заступника керівника Офісу президента України.

Документ набув чинності з дня його підписання, тобто з 5 січня 2026 року.

Що відомо про Сергія Кислицю

Сергій Кислиця — український дипломат, який має багаторічний досвід роботи у сфері міжнародних відносин.

Майже п’ять років, із лютого 2020 року до грудня 2024 року, був постійним представником України при Організації Об’єднаних Націй.

До призначення першим заступником керівника Офісу президента України Сергій Кислиця обіймав посаду першого заступника міністра закордонних справ України.

Кислиця відомий активною публічною дипломатією, жорсткою позицією щодо російської агресії та системною роботою з міжнародними партнерами з питань безпеки, санкцій і підтримки України на глобальному рівні.

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку.

Глава держави зазначав, що Фріланд має значний досвід у залученні інвестицій та проведенні економічних трансформацій, а її робота має посилити внутрішню стійкість України в умовах війни та підготовки до відновлення країни.