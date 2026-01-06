Президент Європейської ради Антоніо Кошта заявив про готовність взяти на себе зобов’язання щодо створення системи політично та юридично зобов’язуючих гарантій, які будуть активовані після того, як набуде чинності режим припинення вогню.

Про це він повідомив у мережі Х увечері 6 січня за підсумками зустрічі Коаліції охочих, що відбулася в Парижі та була присвячена посиленню підтримки України.

Кошта про гарантії безпеки для України

– Ми щойно провели продуктивну та важливу зустріч Коаліції охочих у Парижі, щоб посилити нашу підтримку України. Ми готові взяти на себе зобов’язання щодо системи політично та юридично зобов’язуючих гарантій, які будуть активовані після набрання чинності режимом припинення вогню, – написав він.

Кошта наголосив, що ЄС сприятиме зусиллям, спрямованим на забезпечення гарантій безпеки, які є необхідними для України з метою укладення будь-якої угоди про довгостроковий мир.

Зараз дивляться

За його словами, йдеться про кілька напрямків підтримки. Зокрема:

підтримка просування України на шляху до вступу до ЄС, що є ключовим елементом її майбутнього процвітання;

допомога у покритті фінансових потреб України на найближчі два роки за допомогою кредиту в розмірі €90 млрд, про який домовилася Європейська Рада в грудні минулого року.

Частину цих коштів планують спрямувати на підтримку Збройних сил України, які залишаються першою лінією оборони проти агресії.

Також Кошта наголосив на важливості присутності ЄС безпосередньо на місці через цивільні та військові місії.

– Ми надаватимемо допомогу за допомогою наших цивільних і військових місій ЄС на місці.. Україна повинна бути в найсильнішому становищі – до, під час і після будь-якого перемир’я, – наголосив Кошта.

Нагадаємо, сьогодні у Парижі була підписана спільна декларація країн Коаліції охочих щодо гарантій безпеки та тристоронні декларації між Францією, Великою Британією та Україною.